Алекс Родригес удивлен, что Джей Ло вернулась к бывшему. Он надеялся помириться с певицей

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес расстались месяц назад, но спортсмен еще надеялся наладить отношения с экс-невестой

Фото: Getty Images, instagram.com/arod

Алекс Родригес отреагировал на новость о совместном отпуске Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. По информации инсайдеров, экс-возлюбленный Джей Ло не ожидал такого поворота событий.

Как пишет The Mirror с ссылкой на свои источники, Родригес надеялся помириться с Лопес. А расставание пары он считал временными трудностями.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: AFP

"Алекс шокирован тем, что Джей Ло двигается дальше. Он действительно думал, что они справятся с трудностями и вновь будут вместе. Он связывался с ней, пытаясь назначить встречу, но разговор был коротким. Она не заинтересована в продолжении общения, все кончено", – поделился источник.

По словам инсайдера, Алекс рассказал Дженнифер, что расстроен из-за ее отношений с Беном Аффлеком, но голливудскую красотку не интересует мнение экс-жениха.

Ранее мы рассказывали о самых громких романах Дженнифер Лопес.

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