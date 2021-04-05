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Смартфонів LG більше не буде. Компанія закриває цей бізнес

Сьогодні, 12:02

Південнокорейська компанія LG Electronics вирішила закрити свій бізнес з виробництва мобільних телефонів через збитковість

Поки шахраї вигадують нові схеми , як за допомогою смартфонів вивудити гроші у користувачів, деякі виробники мобільних телефонів закривають свій бізнес. LG Electronics вирішила більше не випускати смартфони. Цей напрямок закривається по всьому світу.

Про це повідомляє " Financial Times ".

У компанії LG Electronics вже давно заявляли, що їх напрямок з виробництва смартфонів є збитковим. Тому топ-менеджери LG роздумували над закриттям цього бізнесу. Головним фактором збитковості в компанії називають те, що вони не можуть боротися з конкурентами – Apple і дешевими китайськими новачками.

Смартфоны LG
Смартфоны LG
Фото: unsplash.com

Тому після довгих роздумів в LG Electronics заявили, що офіційно виходять з галузі і замість цього зосередяться на таких областях зростання, як автомобільні компоненти.

Сьогодні світовий ринок виробництва смартфонів дуже насичений. Дешеві китайські смартфони на голову перевершили смартфони від LG саме за ціною. А ось в преміальному сегменті LG переграв найголовніший конкурент – Samsung Electronics.

За підрахунками аналітиків, за п'ять років LG отримала збиток в сегменті виробництва смартфонів на рівні близько 4,5 мільярдів доларів. А на світовому ринку частка продажів смартфонів LG склала всього 2%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які смартфони можна купити до 5 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що пандемія розкрутила ринок платних додатків для гаджетів. Стільки ніколи не продавали.

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