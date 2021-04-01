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Пандемія розкрутила ринок платних додатків до гаджетів. Стільки ніколи не продавали

Сьогодні, 18:57

Користувачі в усьому світі не шкодують грошей на різні додатки, а пандемія ще більше активізувала цей процес

Користувачі в усьому світі витрачають шалені гроші на покупку різних додатків для своїх смартфонів. Не лякають їх навіть шахрайські схеми, які часом ховаються за досить нешкідливими додатками. Експерти порахували, що за рік продажі додатків зросли на 40%. Тільки за перші три місяці 2021 року в усьому світі додатків було продано на 32 мільярди доларів.

Про це повідомляє "Аpp Аnnie".

Зокрема, нові дослідницькі дані показують, що споживачі в усьому світі витратили 32 мільярди доларів на покупки додатків через iOS і Google Play в першому кварталі 2021 року. Це рівно на 40% більше, ніж було в першому кварталі 2020 року.

Експерти відзначають, що свій внесок в зростання продажів додатків внесла пандемія коронавирусу. Більше людей залишаються вдома, а тому їм потрібно чимось займатися. Тому багато хто замовляє додатки для своїх пристроїв, щоб розважитися.

В результаті ринок ріс з безпрецедентною швидкістю. Користувачі смартфонів витратили приблизно на 9 мільярдів доларів більше на програми та ігри в першому кварталі 2021 року, ніж в першому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що додаток в смартфоні позбавило американця біткоіни на 600 тисяч доларів.

Раніше ми повідомляли про те, як правильно використовувати технології і не потрапити на інтернет-шахраїв.

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