Відпочинок майбутнього: як виглядатиме перший космічний готель
Заселитися зможуть максимум 400 людей
Перший готель в космосі запрацює у 2027 році, а старт його будівництва планують у 2025 році. Про це пише Daily Mail.
Космічним проєктом займається корпорація Orbital Assembly Corporation і розмістять його на низькій навколоземній орбіті. Це буде найбільший створений людиною об'єкт, який розташований у космосі. Готель побудують у вигляді кола під назвою Voyager Station. Також космічна станція обертатиметься, щоб створити ефект штучної гравітації (подібної, як на поверхні Місяця).
Готель планують оснастити ресторанами, кінотеатром, спа-центром, спортзалами і кімнатами на 400 людей. І не без виду з номерів на Землю, хочуть зробити атмосферу круїзного судна.
Прайс на проживання і вартість будівництва невідомий. Orbital Assembly Corporation запевняють, що
витрати на будівництво будуть меншими завдяки багаторазовим ракетам-носіям, таким як SpaceX Falcon 9 і Starship.
Проєктна команда включає ветеранів НАСА, пілотів, інженерів і архітекторів.
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