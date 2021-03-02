Відпочинок майбутнього: як виглядатиме перший космічний готель

Заселитися зможуть максимум 400 людей

Перший готель в космосі запрацює у 2027 році, а старт його будівництва планують у 2025 році. Про це пише Daily Mail.

Космічним проєктом займається корпорація Orbital Assembly Corporation і розмістять його на низькій навколоземній орбіті. Це буде найбільший створений людиною об'єкт, який розташований у космосі. Готель побудують у вигляді кола під назвою Voyager Station. Також космічна станція обертатиметься, щоб створити ефект штучної гравітації (подібної, як на поверхні Місяця).

Готель планують оснастити ресторанами, кінотеатром, спа-центром, спортзалами і кімнатами на 400 людей. І не без виду з номерів на Землю, хочуть зробити атмосферу круїзного судна.

Voyager Station Фото: The Daily Mail

Прайс на проживання і вартість будівництва невідомий. Orbital Assembly Corporation запевняють, що

витрати на будівництво будуть меншими завдяки багаторазовим ракетам-носіям, таким як SpaceX Falcon 9 і Starship.

Voyager Station Фото: The Daily Mail

Проєктна команда включає ветеранів НАСА, пілотів, інженерів і архітекторів.

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