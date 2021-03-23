Инженеры Samsung работают над смартфоном с двойным складыванием

В южнокорейской корпорации решили отдать все силы на производство так называемых складных смартфонов.

Руководство Samsung Electronics решило бросить все силы на разработку и продажу смартфонов, которые складываются. Владельцы компании считают, что клиенты смогут получить абсолютно новый продукт уже к окончанию года. На этом Samsung хочет заработать очень солидные деньги.

Об этом сообщает "Nikkei Asia".

Сейчас специалисты корпорации работают над абсолютно новой моделью с двойным складыванием. Ее должны презентовать уже до конца текущего года. Уже известно, что компания подала патент на разработанную ими конструкцию с двойным шарниром.

В свою очередь источники, близкие к компании, уверяют, что Samsung в текущем году планирует выпустить на рынок абсолютно новые модели смартфонов – Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold.

Кроме того, Samsung также поставила перед собой очень серьезную цель – увеличить общий объем поставок складных смартфонов до уровня, аналогичного показателям популярной серии Galaxy Note, а их в свое время продавали около 10 миллионов в год.

В целом, в Samsung хотят получать больше прибыли от продажи смартфонов, а смартфон с двойным складыванием будет и стоить дороже, а соответственно и принесет больше прибыли.

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