Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 березня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня на 4 березня.

Цифра дня – 12

– 12 Колір дня – золотистий і жовтий

– золотистий і жовтий Число удачі – 3

У головних плюси дня – активність, осмислення і натхнення. При цьому мінуси дня несуть метушню і порожні страхи.

В основі дня самовдосконалення і творення.

Здоров'я та краса : корисні прогулянки пішки і біг. Додайте в їжу моркву, буряк, гранати.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, вітається колективна робота і спільне обговорення ідей

Напередодні свята не уникнути обговорень, що подарувати на 8 Березня. Рекомендуємо подивитися наш весняний календар подарунків, там є дуже багато ідей, які близькі точно оцінять.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися