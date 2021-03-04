Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 березня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня на 4 березня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – золотистий і жовтий
- Число удачі – 3
У головних плюси дня – активність, осмислення і натхнення. При цьому мінуси дня несуть метушню і порожні страхи.
В основі дня самовдосконалення і творення.
Здоров'я та краса: корисні прогулянки пішки і біг. Додайте в їжу моркву, буряк, гранати.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, вітається колективна робота і спільне обговорення ідей
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