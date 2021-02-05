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Телеведучий Віталій Школьний озвучив книгу для дітей з порушенням зору

Сьогодні, 15:49

Він взяв участь в соціальному проекті "Книги, что говорять"

Ведучий телеканалу "Україна" ранкових випусків новин "Сьогодні" Віталій Школьний озвучив книгу "Запах думки" відомого американського письменника Роберта Шеклі спеціально для соціального проекту "Книги, что говорять".

Телеведучий взяв участь в проекті на добровільних засадах, з тим щоб надати можливість дітям з порушенням зору ознайомитися з необхідним для навчання літературним твором.

Віталій Школьний озвучив книгу для дітей з порушенням зору
Віталій Школьний озвучив книгу для дітей з порушенням зору
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

""Проект "Книги, что говорять" не просто благородна ініціатива, це дивовижне поєднання доброти і соціальної дружності великої команди, яка займається важливою справою. Стати волонтером ініціативи – зробити нашу країну і світ більш відкритим для людей, позбавлених зору. Крім того, варто віддати належне редакторам, які вибирають тексти, а потім редагують озвучування. Всі відібрані твори неодмінно збагатять слухачів і приємно порадують вас самих", – зазначив Віталій Школьний.

Аудіокнига "Запах думки" в озвучці Віталія Школьного доступна за посиланням. Технічна підтримка здійснювалася за участю телеканалу "Україна".

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Проект "Книги, что говорять" реалізується громадською організацією Всеукраїнський Інтеграційній Рух "ВІР в Україну". Ініціатива передбачає озвучення волонтерами книг світової і української літератури необхідних для навчання дітям з порушенням зору.

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освіта книги Віталій Шкільний
Джерело: Сьогодні
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