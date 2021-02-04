З якого віку слід вчити дітей фінансовій грамотності

36% українців зовсім не користуються послугами банків, тому що не вміють

Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем фінансової грамотності населення. Чому важливо цьому вчити дітей з самого дитинства і як обізнаність у фінансових процесах працює на практиці, розповіла дитячий психолог Оксана Сашенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Яким має бути економічне виховання дітей

Економічне виховання – важлива складова розвитку дитини. Вже з дитинства експерти радять привчати дитину планувати витрати, щоб в зрілому віці не зіткнутися з накопиченням боргів і фанатичною залежністю від грошей. Виховання фінансової грамотності відрізняється в залежності від віку дитини.

Фінансова грамотність важлива для виховання дітей Фото: freepik.com

"Наприклад, з дітьми у віці 3-5 років можна грати в магазин, даючи їм або іграшкові гроші, або листочки з дерев. А з 6 років дитині можна починати давати кишенькові гроші на 2-3 дні вперед. Тому що це дозволить дитині розрахувати, скільки потрібно фінансів і скільки ще може залишитися грошей та на які потреби вони можуть піти", – радить психолог Оксана Сашенко.

Правильне фінансове виховання з дитинства привчить малюків правильно ставитися до грошей, адже вони дістаються плідною роботою.

Чому в Україні проблеми з економічним вихованням

В Європі 48% людей починають працювати до 18 років. В Україні ж цей показник становить лише 18%. Це залежить не тільки від економічного виховання батьків, але і шкільної програми.

"Вступ до університетів не вимагає елементів фінансової грамотності. Тому діти, які практично всі орієнтовані на вступ до університетів, особливо не зацікавлені в цих курсах", – пояснює директор фінансового ліцею Юрій Шукевич.

36% українців зовсім не користуються послугами банків, тому що не вміють Фото: НБУ

За даними досліджень, Україна посідає останнє місце серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку за рівнем фінансової грамотності населення. 36% українців зовсім не користуються послугами банків, тому що не вміють.

Перше місце по фінансовій грамотності займає Франція, де фінансова програма навчання була запущена в 1901 році. У Британії найбільш популярний предмет в школі – власні кошти, а з 11 років кожен без винятку засвоює інформацію про кредитні і дебетові картки.

Як вчити дітей фінансової грамотності – дивіться відео:

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