Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

З якого віку слід вчити дітей фінансовій грамотності

Сьогодні, 14:30

36% українців зовсім не користуються послугами банків, тому що не вміють

Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем фінансової грамотності населення. Чому важливо цьому вчити дітей з самого дитинства і як обізнаність у фінансових процесах працює на практиці, розповіла дитячий психолог Оксана Сашенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Яким має бути економічне виховання дітей

Економічне виховання – важлива складова розвитку дитини. Вже з дитинства експерти радять привчати дитину планувати витрати, щоб в зрілому віці не зіткнутися з накопиченням боргів і фанатичною залежністю від грошей. Виховання фінансової грамотності відрізняється в залежності від віку дитини.

Фінансова грамотність важлива для виховання дітей
Фінансова грамотність важлива для виховання дітей
Фото: freepik.com

"Наприклад, з дітьми у віці 3-5 років можна грати в магазин, даючи їм або іграшкові гроші, або листочки з дерев. А з 6 років дитині можна починати давати кишенькові гроші на 2-3 дні вперед. Тому що це дозволить дитині розрахувати, скільки потрібно фінансів і скільки ще може залишитися грошей та на які потреби вони можуть піти", – радить психолог Оксана Сашенко.

Правильне фінансове виховання з дитинства привчить малюків правильно ставитися до грошей, адже вони дістаються плідною роботою.

Читайте також:
Фінансова грамотність: що кожен школяр повинен знати про гроші

Чому в Україні проблеми з економічним вихованням

В Європі 48% людей починають працювати до 18 років. В Україні ж цей показник становить лише 18%. Це залежить не тільки від економічного виховання батьків, але і шкільної програми.

"Вступ до університетів не вимагає елементів фінансової грамотності. Тому діти, які практично всі орієнтовані на вступ до університетів, особливо не зацікавлені в цих курсах", – пояснює директор фінансового ліцею Юрій Шукевич.

36% українців зовсім не користуються послугами банків, тому що не вміють
36% українців зовсім не користуються послугами банків, тому що не вміють
Фото: НБУ

За даними досліджень, Україна посідає останнє місце серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку за рівнем фінансової грамотності населення. 36% українців зовсім не користуються послугами банків, тому що не вміють.

Перше місце по фінансовій грамотності займає Франція, де фінансова програма навчання була запущена в 1901 році. У Британії найбільш популярний предмет в школі – власні кошти, а з 11 років кожен без винятку засвоює інформацію про кредитні і дебетові картки.

Як вчити дітей фінансової грамотності – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, що часте використання гаджетів маленькими дітьми негативно впливає на їх розвиток .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Який найважливіший навик для заробляння грошей Як зробити з дитини фінансового генія: корисні поради батькам
гроші діти фінансова грамотність
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год

Популярні статті

Сьогодні, 13:15Здорово

Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології

Сьогодні, 09:30Зірково

Життя триває: знаменитості, які перемогли рак

Вчора, 18:00Смачно

Як спекти простий шоколадний торт на День святого Валентина

Вчора, 17:35Зірково

Відверті фото зірок, які всі обговорюють

Вчора, 17:27Психо

Що робити 14 лютого, якщо ви без пари: п'ять ідей

Вчора, 09:59Зірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Ракам потрібно бути впевненими в собі, а Леви зможуть реалізувати все задумане

2 лютогоСмачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

2 лютогоСмачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

2 лютогоЗірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

2 лютогоEvents

Іменини Інни: привітання з днем ангела

2 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 2 лютого: Тельцям буде складно знайти спільну мову, а Близнюкам потрібно відключити соцмережі

2 лютогоФаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

1 лютогоЗірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

1 лютогоЗірково

Дружина Олександра Скічка переїхала з ним до Черкас: "Житимемо на два міста"

1 лютогоМодно

Як почистити ювелірні прикраси в домашніх умовах

Новини партнерів

Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Сочные котлеты без жарки! - рецепт
Сочные котлеты без жарки! - рецепт

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти