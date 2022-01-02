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Перший молодик 2022 року 2 січня : що категорично не можна робити в цей день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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2 січня, 06:10
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У найперший молодик у році загадуйте бажання, але остерігайтеся давати поради, якщо вас про це не просять.
Перший молодик у 2022 році
Перший молодик у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встиг розпочатися Новий рік 2022, як уже настає молодик. Місяць також хоче оновлення. Чим примітний цей день, що цікавого і небезпечного може статися, що можна, а що категорично не можна робити в період молодика, читайте в нашій статті.

Особливості молодика 2 січня

Отже, сьогодні ввечері, 2 січня, о 20:34 за київським часом, відбудеться молодик, який пройде на межі 29-го та 1-го місячних днів, під знаком зодіаку Стрілець.

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Що означає молодик? Місяць у цей момент розташовується на одній прямій між Землею та Сонцем, а тому стає невидимим на небі.

На думку астрологів, період молодика дуже важливий у житті людей, тому що в цей час відбувається закладання цілей та завдань на майбутнє. В даному випадку – не лише на місяць, а й на весь рік, оскільки це перший молодик у 2022 році.

У фазу молодика сприятливо займатися плануванням важливих справ і накопичувати сили .

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Важливо та дуже корисно формулювати свої бажання і прагнення , візуалізувати, писати, малювати, промовляти, чого ви хочете та про що мрієте. Період молодика – найбільш вдалий для настроювання себе і свого внутрішнього потенціалу на виконання бажань.

Молодий місяць у знаку Стрілець діє на людей заспокійливо, закликає до порядку та дисципліни. Люди краще сприймають інформацію й тягнуться до знань, стають більш законослухняними та сприйнятливими до чужих порад і рекомендацій, а також діляться власним досвідом із оточуючими.

Цей період вважається особливо вдалим для активної участі у суспільному житті, а також серйозних змін та починань у особистому житті.

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Що не можна робити під час молодика 2 січня

  • Не можна сваритися та з'ясовувати стосунки з оточуючими – у ці дні сказані слова будуть особливо образливими.
  • Місяць у Стрільці відводить думки та міркування від звичної логіки , тож будьте акуратнішими з роботою, яка задіяє розумовий процес.
  • Не можна проводити операції, пов'язані із землею або будівництвом .
  • Під впливом цього знака зодіаку поради та думка людей стають більш нав'язливими – а це подобається далеко не всім.
  • Не варто в день молодика приймати важливі рішення , щоб згодом не пошкодувати про це.
  • Не займайтеся важкою фізичною працею у період молодика.
  • Під час молодика намагайтеся не перебувати в смутку .
  • Також у день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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