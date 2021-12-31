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Місячний календар на тиждень 3-9 січня 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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31 грудня, 11:50
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Згідно з місячним календарем, перший тиждень Нового року 2022 принесе найскладніші дні у середу та суботу.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на початок 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 3-9 січня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 3-9 січня 2022 року

  • 3 січня, понеділок – 2-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.

  • 4 січня, вівторок – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

  • 5 січня, середа – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

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  • 6 січня четвер – 5-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.

  • 7 січня, п'ятниця – 6-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя та обставини.

  • 8 січня, субота – 7-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і здійснювати необдумані вчинки.

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  • 9 січня, неділя – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть о 20:12. День каяття у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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