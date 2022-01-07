Місячний календар на тиждень 10-16 січня 2022 року

Згідно з місячним календарем, у середині січня найскладнішими та провокаційними днями будуть понеділок і неділя.

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину січня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 10-16 січня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 10-16 січня 2022 року

10 січня, понеділок – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більш ніж в інші дні.

11 січня, вівторок – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії й активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

12 січня, середа – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

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13 січня, четвер – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

14 січня, п'ятниця – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

15 січня, субота – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни й удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

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16 січня, неділя – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.