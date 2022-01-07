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Лунный календарь на неделю 10-16 января 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 января, 10:40
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Согласно лунному календарю, в середине января самыми сложными и провокационными днями будут понедельник и воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину января 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 10-16 января 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 10-16 января 2022 года

  • 10 января, понедельник – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

  • 11 января, вторник – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

  • 12 января, среда – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

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  • 13 января, четверг – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

  • 14 января, пятница – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

  • 15 января, суббота – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

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  • 16 января, воскресенье – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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