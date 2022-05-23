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Як заземлитись при стресі та швидко подолати "емоційну бурю" – проста техніка

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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23 травня, 10:00
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Стрес, переживання, тяжкі почуття можуть спричинити так звану "емоційну бурю". Які вправи допоможуть взяти себе в руки та заспокоїтись – у статті
Заземлитися при стресі та швидко подолати «емоційну бурю» - проста техніка на дихання та концентрацію
Заземлитися при стресі та швидко подолати «емоційну бурю» - проста техніка на дихання та концентрацію

Коли ми стикаємося з важкими почуттями, особливо зараз під час війни з Росією або "емоційною бурею", нам треба навчитися "заземлятися". Це можна зробити шляхом взаємодії з навколишнім світом та зосередженням на тому, що ми робимо. Як – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Спробуйте виконати просту вправу на заземлення. Сама техніка не зможе назавжди прогнати ваші "емоційні бурі". Але в такі моменти нестабільності допоможе впоратися з емоціями та зберегти вас. Поки що цей нестабільний стан не пройде.

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У моменти нестабільності техніка заземлення допоможе впоратися з емоціями та зберегти вас
У моменти нестабільності техніка заземлення допоможе впоратися з емоціями та зберегти вас / Фото: ВООЗ

Для початку сконцентруйтеся на ваших відчуттях та думках. Потім намагайтеся переключитися на тіло:

  • повільно вдихніть та видихніть
  • повільно "вдавіть" ступні в підлогу
  • витягніть руки вздовж тіла, теж повільно.

Поміняйте фокус із себе на світ навколо вас – які звуки ви чуєте, які запахи, де ви зараз і що робите
Поміняйте фокус із себе на світ навколо вас – які звуки ви чуєте, які запахи, де ви зараз і що робите / Фото: ВООЗ

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Потім змінить фокус із себе на світ навколо вас – які звуки ви чуєте, які запахи, де ви зараз і що робите. Якщо з'являються важкі думки та почуття, то намагайтеся просто відпускати їх , а не заглиблюватися у ці думки. Тобто відразу переключаєте увагу на світ довкола вас. І на те, що ви можете у цьому світі відчувати, чого стосуватися і чим насолоджуватися.

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Світлана Євсєєва
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