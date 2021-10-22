Як надихнутися на ЗСЖ – допоможуть 5 безкоштовних додатків

Стежити за раціоном, не забувати пити воду, тренуватися і розслаблятися допоможуть мобільні додатки. Детальніше про "помічників" за напрямками ЗСЖ – в статті

Безкоштовні мобільні ЗСЖ-додатки допоможуть їсти менше цукру, тренуватися і підрахують калорії / Фото: Колаж: Сьогодні

Однією з проблем на шляху до здорового способу життя (ЗСЖ) стає не брак часу на тренування чи мотивації, а відсутність звички. Не дивуйтеся, вчасно приймати їжу, вибирати корисні для організму продукти, не забувати випити води і так далі – легко, коли це стає вашим стилем життя. Але якщо ви і так нічого не встигаєте, то сформувати корисні звички допоможуть спеціальні мобільні додатки.

Які ж основні принципи ЗСЖ, з чого почати?

Навіть діти в школі знають, що щоб бути здоровим, потрібно займатися фізкультурою, їсти більше фруктів і овочів, а цукерок – поменше, добре відпочивати. Наш постійний експерт, дієтолог, психолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен зазначає, що левова частка того, як ми себе почуваємо і як виглядаємо, залежить від харчування.

Реклама

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

Також для здоров'я в цілому і для позбавлення від зайвих кілограмів важливо пити достатньо чистої води. Вода природним чином очищає організм. Ми чуємо про це постійно, але чи всі випивають мінімум 2 л в день? Крім правильно складеного раціону, питного балансу, важливий комплекс правильно підібраних фізичних навантажень.

Крім правильного харчування, важливі фізичні навантаження, але не обов'язково в спортзалі / Фото: depositphotos.com

Реклама

І не менш важливо, це повноцінний сон, відпочинок, вміння опрацьовувати стрес , Наші травми, негативні ситуації. Наприклад, причиною набору ваги найчастіше стають травми дитинства, особистих відносин, нереалізованості і іншого. Тому не вирішивши їх на корені, ви будете постійно повертатися в відправну точку.

Які ж п'ять додатків для здорового способу життя допоможуть?

На шляху до ЗСЖ можуть допомогти психологи, дієтологи, і в тому числі сімейний лікар, важче на ньому втриматися. І в цьому допоможуть програми:

1. Fat Secret – щоденник харчування в вашому смартфоні

Реклама

Ця програма добре не тільки для тих, хто худне , З ним легко шукати інформацію про поживність продуктів, відстежити ваш раціон, також фізичну активність і скільки ви важите. Fat Secret допоможе підрахувати з'їдені калорії, сформувати своє меню, коригувати своє харчування в цілому.

Fat Secret допоможе підрахувати з'їдені калорії і коригувати своє харчування в цілому / Фото: App Store

У додатку вже є продукти, показники їх поживної цінності, їх можна легко знайти за назвами і маркам. Також в програму самостійно вносяться вправи, які допомагають спалювати калорії . Користувачі кажуть, що якщо підтримуєш правильне харчування – без цього додатка не обійтися.

2. My Water Balance – допоможе стежити за водним балансом

Додаток враховує ваші параметри – зріст, вага, вік і спосіб життя, а також розклад і режим дня. Waterbalance допоможе виробити звичку пити щодня воду, а також оцінить різні напої і їх вплив на гідратацію організму, допоможе розрахувати вашу добову норму води .

Waterbalance допоможе виробити звичку пити щодня воду / Фото: App Store

Також програма враховує спортивні тренування (Їх можна вибрати в настройках), з огляду на їх тривалість, навантаження та інші параметри, важливі для підтримки водного балансу. Якщо ви п'єте багато алкоголю, то додаток теж відреагує: оскільки спиртне зневоднює організм.

3. Nike Training Club – фітнес-план і тренування вдома

Nike Training Club вважається одним з кращих спортивних програм , Програма зручна простий навігацією, можливістю вибирати тренування по групах м'язів. Видно тривалість заняття, чи підходить воно новачкові чи ні, чи потрібні додаткові гаджети.

З Nike Training Club зручно бігати, а не тільки качатися або займатися стретчингом / Фото: App Store

Можна вибрати сет для "прокачування" ніг або преса, йога-розтяжку або розминку перед пробіжкою. До речі, з Nike Training Club зручно бігати, а не тільки гойдатися або займатися стретчингом. У програмі навіть є улюблені тренування селебрітіс.

Техніка правильного виконання демонструється на екрані, або можна слухати пояснення диктора. Також доступний підбір треків для тренувань, які можна планувати заздалегідь. програма нагадає , Що вас чекає тренування в запланований час і день, відправивши повідомлення.

4. Smart Sugar – ваш контролер споживання цукру

З додатком "Розумний цукор" можна стежити, скільки цукру ви їсте в день і пора пригальмувати. Програма допоможе розрахувати не тільки споживання цукру, а також запропонує список корисних страв і можливість створити своє меню.

Smart Sugar покаже весь цукор, в соусах, напоях, йогуртах і т.д., який ви їсте / Фото: App Store

Всі дані зберігаються, ви можете їх переглядати і порівнювати. Цінність програми в тому, що воно фіксує і той цукор , Який ви їсте не тільки в печеньки або вприкуску з чаєм, а також цукор в соусах, напоях, йогуртах і т.д. Поради по харчуванню та цікаві діаграми в додатку теж корисні.

5.Insight timer – для сну, відпочинку і медитацій

Додаток Insight timer пропонує найбільшу (за їхніми словами) безкоштовну бібліотеку розслаблюючих музичних треків і медитацій . Також на офіційному сайті компанії ви можете записатися на безкоштовний навчальний курс по медитації.

Додаток Insight timer підбере для вас поради, як краще виспатися, відпочити і навчить медитувати / Фото: Insight timer сайт

А ще програма підбере для вас практичні поради, як краще виспатися і відпочити . А відстежити свій прогрес можна за допомогою красивих діаграм: додаток синхронізується з усіма вашими гаджетами.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, хто із зірок практикує транс-медитацію і чи підійде вона вам .