Як надихнутися на ЗСЖ – допоможуть 5 безкоштовних додатків

Однією з проблем на шляху до здорового способу життя (ЗСЖ) стає не брак часу на тренування чи мотивації, а відсутність звички. Не дивуйтеся, вчасно приймати їжу, вибирати корисні для організму продукти, не забувати випити води і так далі – легко, коли це стає вашим стилем життя. Але якщо ви і так нічого не встигаєте, то сформувати корисні звички допоможуть спеціальні мобільні додатки.
Які ж основні принципи ЗСЖ, з чого почати?
Навіть діти в школі знають, що щоб бути здоровим, потрібно займатися фізкультурою, їсти більше фруктів і овочів, а цукерок – поменше, добре відпочивати. Наш постійний експерт, дієтолог, психолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен зазначає, що левова частка того, як ми себе почуваємо і як виглядаємо, залежить від харчування.
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Також для здоров'я в цілому і для позбавлення від зайвих кілограмів важливо пити достатньо чистої води. Вода природним чином очищає організм. Ми чуємо про це постійно, але чи всі випивають мінімум 2 л в день? Крім правильно складеного раціону, питного балансу, важливий комплекс правильно підібраних фізичних навантажень.
І не менш важливо, це повноцінний сон, відпочинок, вміння опрацьовувати стрес , Наші травми, негативні ситуації. Наприклад, причиною набору ваги найчастіше стають травми дитинства, особистих відносин, нереалізованості і іншого. Тому не вирішивши їх на корені, ви будете постійно повертатися в відправну точку.
Які ж п'ять додатків для здорового способу життя допоможуть?
На шляху до ЗСЖ можуть допомогти психологи, дієтологи, і в тому числі сімейний лікар, важче на ньому втриматися. І в цьому допоможуть програми:
1. Fat Secret – щоденник харчування в вашому смартфоні
Ця програма добре не тільки для тих, хто худне , З ним легко шукати інформацію про поживність продуктів, відстежити ваш раціон, також фізичну активність і скільки ви важите. Fat Secret допоможе підрахувати з'їдені калорії, сформувати своє меню, коригувати своє харчування в цілому.
У додатку вже є продукти, показники їх поживної цінності, їх можна легко знайти за назвами і маркам. Також в програму самостійно вносяться вправи, які допомагають спалювати калорії . Користувачі кажуть, що якщо підтримуєш правильне харчування – без цього додатка не обійтися.
2. My Water Balance – допоможе стежити за водним балансом
Додаток враховує ваші параметри – зріст, вага, вік і спосіб життя, а також розклад і режим дня. Waterbalance допоможе виробити звичку пити щодня воду, а також оцінить різні напої і їх вплив на гідратацію організму, допоможе розрахувати вашу добову норму води .
Також програма враховує спортивні тренування (Їх можна вибрати в настройках), з огляду на їх тривалість, навантаження та інші параметри, важливі для підтримки водного балансу. Якщо ви п'єте багато алкоголю, то додаток теж відреагує: оскільки спиртне зневоднює організм.
3. Nike Training Club – фітнес-план і тренування вдома
Nike Training Club вважається одним з кращих спортивних програм , Програма зручна простий навігацією, можливістю вибирати тренування по групах м'язів. Видно тривалість заняття, чи підходить воно новачкові чи ні, чи потрібні додаткові гаджети.
Можна вибрати сет для "прокачування" ніг або преса, йога-розтяжку або розминку перед пробіжкою. До речі, з Nike Training Club зручно бігати, а не тільки гойдатися або займатися стретчингом. У програмі навіть є улюблені тренування селебрітіс.
Техніка правильного виконання демонструється на екрані, або можна слухати пояснення диктора. Також доступний підбір треків для тренувань, які можна планувати заздалегідь. програма нагадає , Що вас чекає тренування в запланований час і день, відправивши повідомлення.
4. Smart Sugar – ваш контролер споживання цукру
З додатком "Розумний цукор" можна стежити, скільки цукру ви їсте в день і пора пригальмувати. Програма допоможе розрахувати не тільки споживання цукру, а також запропонує список корисних страв і можливість створити своє меню.
Всі дані зберігаються, ви можете їх переглядати і порівнювати. Цінність програми в тому, що воно фіксує і той цукор , Який ви їсте не тільки в печеньки або вприкуску з чаєм, а також цукор в соусах, напоях, йогуртах і т.д. Поради по харчуванню та цікаві діаграми в додатку теж корисні.
5.Insight timer – для сну, відпочинку і медитацій
Додаток Insight timer пропонує найбільшу (за їхніми словами) безкоштовну бібліотеку розслаблюючих музичних треків і медитацій . Також на офіційному сайті компанії ви можете записатися на безкоштовний навчальний курс по медитації.
А ще програма підбере для вас практичні поради, як краще виспатися і відпочити . А відстежити свій прогрес можна за допомогою красивих діаграм: додаток синхронізується з усіма вашими гаджетами.
Нагадаємо, що раніше ми також писали, хто із зірок практикує транс-медитацію і чи підійде вона вам .
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