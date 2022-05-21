Не тільки для літніх людей – кому корисна скандинавська ходьба, 4 цікаві факти

Ходьба з ціпками використовується для схуднення, але не всі знають, що скандинавська ходьба хороша для підтримки здоров'я саме людей похилого віку. Більше – у статті

Скандинавська ходьба найбільше підходить людям похилого віку для підтримки здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні,

Скандинавська ходьба, фінська її назва Sauvakävely – це ходіння з ціпками, стала досить популярна в Україні ще задовго до напади Росії . Кожної третьої суботи травня у світі проводиться Всесвітній день скандинавської ходьби: якщо ви зараз у безпеці, той час спробувати цю фізичну активність.

Чому цей віз навантажень підходить саме людям похилого віку, допоміг розібратися спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ "Академія фітнесу України" Ігор Бабенко.

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Ігор Бабенко / Фото: пресслужба

Так, скандинавська, вона ж північна ходьба або нордична, а ще рідше фінська – це ходіння, за якого використовуються певна методика та техніка ходьби за допомогою спеціально розроблених палиць. Насамперед такий вид активності підходить:

Тим, у кого вікові зміни викликають біль у суглобах, проблеми з опорно-рухової системою тощо. Тобто – людям у віці. Оскільки використання палиць допомагає полегшити навантаження на суглоби та хребет. Туристам, якщо доведеться пройти до 30 кілометрів пішки та більше. Для схуднення людям з дуже великою вагою та ожирінням. Таким людям різко починати бігати або відвідувати спортзал може бути небезпечно. А використання палиць при ходьбі допоможе знизити навантаження зайвої ваги на суглоби та стопи під час ходьби. Як реабілітація після травм, операцій, відновлення після серйозних проблем із серцем (наприклад, інфаркту) – але тільки за призначенням лікаря.

Але перше заняття обов'язково потрібне пройти з інструктором . Оскільки неправильно розподілене навантаження та неправильно підібрані ціпки можуть нашкодити здоров'ю.

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Скандинавська ходьба популярна серед молоді, хоча рекомендована літнім

Здоровим і молодшим, у яких немає проблем із зайвою вагою та суглобами, підійдуть звичайні прогулянки (краще зробити їх частіше та триваліше), пробіжки, йога, басейн, спортзал – знайдіть собі заняття до душі .

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