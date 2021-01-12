Як пережити онлайн-навчання своєї дитини і не зійти з розуму

Спробуйте зберегти нервову систему без збоїв

З понеділка в українських школах почалося дистанційне навчання. А це означає, що у батьків новий виклик, адже далеко не всі діти розуміють, що таке дисципліна, розклад і відповідальність за вивчинений матеріал.

Ми зібрали для вас 5 пунктів, які спрацюють. Дотримуючись їх, ви точно зможете пережити дистанційку і не зійти з розуму.

1. Спокій, тільки спокій, батьки!

Не намагайтеся замінити своїй дитині вчителя в повній мірі і не намагайтеся виконати всі завдання, які надсилають зі школи. Тверезо оцінюйте свої сили і виділяйте головне.

До того ж, якщо постійно злитися, нервувати, обурюватися і скаржитися, то довго ви так не протягнете! А заспокоювати нерви ввечері вином загрожує алкоголізмом, краще не нервувати спочатку!

2. Покличте сюди тайм-менеджера! Чому так важливо створити дитині чіткий графік?

Після свят, коли всі вдома, багато веселощів, подарунків, іграшок та їжі, дуже складно повернутися в робочий ритм. Ну ви і так це знаєте! Так ось діти не сильно відрізняються в цьому питанні. Вам потрібно створити для них чіткий графік з часовими проміжками, коли вони будуть вчитися, грати, їсти і відпочивати.

Це допоможе і вам, і дитині не перебувати в постійному процесі навчання, а відповідно і в стресі, чого вже там. Він допоможе вам розуміти, коли можна буде видихнути і зайнятися своїми справами.

3. Пробудити в собі планувальника і розділіть квартиру на зони. Що це дасть?

Якщо дитина постійно буде вчитися, грати і відпочивати в одному місці, тоді ви дуже швидко зійдете з розуму від постійного напруження від дитини. Згадайте жорсткий карантин в березні 2020 року, коли навіть з квартири виходити не можна було. Як тоді було непросто!

Не замикайте дитину у своїй кімнаті на цілий день, навіть якщо вам це дає можливість гуляти по всій іншій квартирі. Дуже скоро їй все набридне і вона не буде концентруватися на навчанні, а буде потайки грати в якісь іграшки. А ви, замість спокійного ходіння по квартирі, будете стояти над ним і підручниками, підганяючи.

Ну і про який настрій може йти мова?

4. Використовуйте карантин на повну і розважтеся. Ага, так, як саме?

Карантин і дистанційне навчання змушує багатьох батьків переривати свій робочий процес, щоб бути вдома, адже дитину немає на кого залишити. У підсумку – немає роботи або працювати доводиться паралельно з дистанційним навчанням дитини, постійне перебування вдома, дивні домашні завдання і ой, все, нерви на межі!

Але постарайтеся сприйняти цей час, як можливість зробити з дитиною те, що ви давно хотіли, але все часу не було. Готуйте разом, прибирайте, знайдіть хобі, яке буде цікаво вам двом, переодягайтеся, будуйте халабуди. Позитив завжди можна знайти, головне – не пускайтесь в негатив, адже це простіше простого.

5. Чому стати вчителькою для своєї дитини – погана ідея?

Ви намагаєтеся зрозуміти суть завдання, чого вже там – всіх завдань, які ставлять вашій дитині, хочете зробити все в кращому вигляді і максимально викладаєтесь, пояснюючи якусь тему. В результаті ви відчуваєте себе вичавленим лимоном, злитеся і потім ще і вивалюєте весь негатив на рідних і дитину (а хто, якщо не вони, повинні вас вислухати?).

Кому це треба? Нікому! Ви – не вчителька, ви – батьки, які повинні любити і допомагати своїй дитині, а вчити – це завдання вчителів. Розслабтеся і відсвяткуйте потім повернення дитини до школи офлайн здорової нервової системою і келишком червоного сухого.

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