Не виходить відкладати через малу зарплату? Ви неправильно мислите!

5 лайфхаків, як навчитися відкладати гроші на свої цілі

Ідея "збирати гроші" у багатьох людей в підсвідомості може викликати протести і різні питання. Тому, важливо для початку налагодити свої стосунки з грошима, а потім приступати до їх накопичення. Як навчитися відкладати гроші при маленькій зарплаті і чи реально це робити, знає психолог і бізнес-тренер Катерина Зінасс. Спеціально для Life Сьогодні вона назвала 5 лайфхаків, які допоможуть накопичити гроші.

Психолог і бізнес-тренер Катерина Зінасс Фото: пресслужба

З чого почати?

Щоб почати робити якісь заощадження, важливо розуміти, навіщо це взагалі потрібно робити. Інакше, мозок буде постійно чинити опір і поводити себе як маленька дитина, не розуміючи суті дій, як ніби його в чомусь обмежують і відбирають чесно зароблені ласощі.

Чотири важливих питання собі:

Що таке "гроші"?

Що вони означають особисто для мене?

Від чого я можу відмовитися заради грошей?

Що за гроші купити не можна?

Що далі?

Після того, як ви розберетеся зі своїм ставленням до грошей, зверніть увагу на свої бажання. Тільки не на одномоментні – з'їсти морозиво, подивитися фільм, а на більш глобальні – наші мрії.

Для цього краще скласти список, наприклад:

"Я хочу їздити на відпочинок до моря мінімум один раз на рік". "До червня наступного року хочу купити мовний курс і вивчити англійську мову". "До 2023 року хочу, щоб у мене був свій автомобіль певної марки".

Скільки відкладати потрібно?

Коли ви вже знаєте свої цілі, напишіть напроти кожної з них повну суму, скільки коштує ваша мрія. Розділіть її на той час, який вам знадобитися і розрахуйте, скільки вам потрібно відкладати щомісяця. Не бійтеся великих сум. Ви можете збільшити свої терміни досягнення бажаного, але у жодному разі не відмовляйтеся від мрії.

Ось 5 лайфхаків, як це робити:

1. Перестаньте витрачати все до останньої копійки

Звичайно, хочеться пожити "на широку ногу", але навіть той, хто багато заробляє, якщо він не вміє тримати себе в руках, незабаром залишиться ні з чим.

Тому, щоб не жити від зарплати до зарплати, варто іноді пригальмовувати на поворотах в магазини і стежити за тим, щоб у вас залишалися гроші до получки, а не виходити в нуль.

2. Розрахуйте свої витрати наперед

Постарайтеся прорахувати скільки ви можете собі дозволити витрачати в тиждень, на місяць грошей на продукти, здоров'я, особливі потреби? Яка сума у вас залишається на одяг, як часто ви можете купувати взуття? Встановіть свій ліміт на суму, яку ви можете витратити на місяць по різним сферам вашого життя і старайтесь його не перевищувати.

3. Відмовтеся від спонтанних покупок

Подивіться в свою шафу і свій холодильник. Що з того, що ви бачите, ви купили усвідомлено і навмисно? А що під впливом емоцій і під настрій? Швидше за все ви згадайте довгі чеки і великі суми, яких навіть не планували.

Це означає, що краще не піддаватися швидкоплинним бажанням, щоб зберегти в порядку свій бюджет. І пам'ятайте, що навіть дрібні спонтанні покупки можуть в результаті скласти кругленьку суму і вивести вас в мінус.

4. Мрійте по-крупному, ставте глобальні цілі і знайте їм ціну

Це дасть вам мотивацію відкладати гроші, щоб здійснити свою мрію. Відкладання "на чорний день" і на "всякий випадок" не завжди працює. Швидше за все у вас може виникнути гостра необхідність витратити свої запаси. А ось якщо ви будете точно знати, на що саме ви збираєте – розлучитися з грошима буде важче.

5. Відкладайте 10% свого доходу

Це той мінімум, який просто повинен бути. Тобто, якщо ви заробили 100 доларів, то 10 доларів покладіть в окремий ящик або на депозит. Якщо заробили 300 доларів, відкладіть 30 доларів і так далі.

Це "недоторканні гроші", забудьте про них. Уявіть, що ви посадили насіння і час від часу вам потрібно їх поливати, підгодовувати, тобто додавати туди певну суму. Згодом там накопичиться солідна кількість грошей, за яке ви будете собі вдячні.

Де українцям брати гроші під час другого локдауна – дивіться відео:

А тим, хто мріє під час карантину нормально попрацювати вдома – поради психолога, чим зайняти дітей на карантині без участі батьків.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися