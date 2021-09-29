Гороскоп на сьогодні 29 вересня для всіх знаків зодіаку: Овни, не заривайте свій талант

Астрологічний прогноз на 29 вересня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 29 вересня 2021 року. Настає день мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами, але багатьом доведеться проявити терпіння.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Овна

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Жоден знайомий вам спосіб вирішення проблем сьогодні не підійде. Проявіть свій винахідницький талант і придумайте щось нове. Постарайтеся зорієнтуватися, як будете діяти в критичній ситуації.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Тельця

Скористайтеся шансом вирішити проблему, що давно мучить вас. Рішення буде настільки простим, що ви здивуєтеся, як не додумалися до цього раніше. Не соромтеся просити про допомогу, нерішучість вас не виправдає.

Близнятаи (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Близнят

У вас відкриється унікальний дар відчувати те, що інші помітити не можуть. Ви зможете знайти відповідь практично на будь-яке питання. Але покваптеся, інакше всюди не встигнете. І будьте готові до несподіваних ситуацій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Рака

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Все, що вам потрібно – це комфорт, і на нього не шкода буде часу. Нинішній день пройде дуже продуктивно. Ось тільки ваші особисті почуття, швидше за все, перебуватимуть у дещо розпатланому стані.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Лева

Ваші думки цілком поглине одна людина, не залишаючи місця для нагальних проблем. Доведеться трохи потіснити цього монополіста. У будь-якому випадку будьте собою і залишайтеся вірні своїм принципам.

Діва (22 серпня – 29 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Діви

Обставини сьогодні будуть змінюватися так швидко, що ви навряд чи встигнете зробити що-небудь путнє. Зате сьогодні добре планувати нові справи. Вони завершаться швидко, успішно і без перешкод. Подумайте, чим ви хочете зайнятися.

Терези (29 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Терезів

Будьте впевнені в собі, і тоді ви зможете подолати всі перешкоди. Уникайте конфліктних ситуацій – вам це абсолютно ні до чого. Одне невдале слово може спровокувати справжню бурю в склянці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Скорпіона

Якщо ви зможете змусити себе прокинутися і встати вчасно, то все інше піде як по маслу. Жодних інших проблем не передбачається. Але не дозволяйте почуттям керувати вами, щоб не наламати дров.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Стрільця

Проявіть терпимість і закрийте очі на якісь промахи колег, з ким не буває. У вашій душі прокинеться ураган пристрастей, і щоб знизити ризик необдуманих вчинків, краще займіться фізичними навантаженнями.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Козорога

Будь-яке завдання сьогодні вам по плечу, тільки за умови, що діяти ви будете спільно, а не поодинці. Не беріть на себе занадто багато і не квапте події. Якщо хочете досягти поставленої мети – не поспішайте.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Водолія

З фінансовими питаннями сьогодні необхідно бути вкрай обережним. Не витрачайте даремно гроші, краще відкладіть якусь суму. Присвятіть цей день завершенню давно накопичених справ, а ввечері просто відпочиньте.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2021 року для Риб

Якщо вами опанувало нетерпіння, зверніть його в дію, щоб була хоч якась користь. Але все одно ретельно обмірковуйте свої кроки. Прислухайтеся до критики – сьогодні вам буде важливий погляд з боку.

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