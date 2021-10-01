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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: Близнята, перша думка оманлива

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 жовтня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 1 жовтня 2021 року. День буде розміреним, спокійним і дещо пасивним, його краще провести на самоті і в роздумах.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Овна

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Велика ймовірність нажити собі ворогів, тому будьте спокійні, врівноважені і контролюйте свої емоції. Якщо вас підтримають у починаннях і трошки похвалять, то ви впораєтеся з усім, що запланували на сьогодні.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Тельця

Інтуїція допоможе вам сьогодні прийняти важливе рішення. Постарайтеся обдумати кожну деталь майбутнього заходу. Шкода, якщо ви не хочете ніяких змін. Спробуйте хоч із чогось почати, вам точно сподобається.

Близнята (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Близнят

Те, що сьогодні постане перед вами як чудова ідеєя, назавтра може розчарувати і навпаки. Ваша манера дій не всім подобається. Якщо ви хочете продовжувати в тому ж дусі, доведеться звикнути до того, що вас будуть критикувати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Рака

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День можна назвати дуже продуктивним. Ви будете швидко справлятися зі справами, які вам не до душі. За один день ви переробите те, що давно чекало рішення. А деякі питання просто відпадуть самі собою.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Лева

Сьогодні думки і настрій мають бути позитивними. Постарайтеся обмежити контакти з тими людьми, які вас явно дратують. Таке спілкування не піде нікому на користь. Вже краще побути на самоті.

Діва (22 серпня – 1 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Діви

Близькі будуть дуже уважними до ваших слів, і навіть у чомусь зможуть вам допомогти. Це порадує. Енергії вашої вистачить на те, щоб зробити кардинальний переворот на роботі, ну або хоча б збити бурю в склянці.

Терези (1 жовтня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Терезів

Нічого дивного, якщо вам захочеться побути на самоті. Подаруйте собі таку можливість, хто знає, коли ще випаде такий шанс. Сьогодні вам не вдасться на словах переконати колег і щось довести – важливими будуть дії.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Скорпіона

Сьогодні логіка та емоції будуть несумісні. Не ведіться на провокації, щоб не втратити обличчя. Ваші плани може сплутати нерозумність чиїхось спонтанних рішень. Роблячи вибір, проявіть пильність.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Стрільця

Цей день сприятливий для ризиків і авантюр. Будьте впевнені в тому, що робите, женіть геть свої страхи, і все у вас вийде на високому рівні. Оточуюсі нарешті гідно оцінять ваші таланти.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Козоерога

Очікувати підтримки і вдумливості від оточуючих сьогодні марно. Ви занадто складно викладаєте свої думки, і не всі вас розуміють. Так що відповідальних рішень краще не приймати. Просто відпочиньте.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Водолія

День буде наповнений жартами і веселощами. Тож гарний настрій вам сьогодні забезпечено. Припливу ентузіазму і сил вистачить на два дні вперед – саме на вихідні. Скористайтеся моментом і потратьте все на себе.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2021 року для Риб

Сьогодні вас осінить повне розуміння ситуації. Не забувайте, що краще синиця в руці, а тому подумки відпустіть журавлів і задовольняйтеся тим, що маєте. Те, чого ви так прагнете, прийде саме, коли його не чекаєте.

Раніше ми розповідали, що подарувати жінці за її знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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