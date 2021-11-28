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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 листопада, 07:45
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Астрологічний прогноз на 29 листопада – 5 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня буде відносно спокійним та миролюбним . Люди легко йдуть на компроміси та знаходять спільну мову з оточенням.

Наприкінці тижня посилиться прагнення до порядку та стабільності, але з'явиться нав'язливе бажання роздавати поради, навіть коли про це не просять.

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Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Овни наступного тижня зможуть вирішити питання, що стосуються кар'єрного зростання . І хоча фінансові надходження у вас будуть невеликі, це питання вас зовсім не турбує. У середу краще тримати свою думку при собі і не базікати зайвого у дружній та невимушеній розмові, щоб згодом не пошкодувати.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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У Тельців продовжується тенденція сприятливого періоду . З фінансами буде все гаразд – вам нема про що турбуватися. Вам набагато важливіше переоцінити своє життя та сімейні стосунки. У понеділок не відмовляйте людям у їхньому проханні. Ви можете задовольнятися малим, бути від цього щасливими і нікому не заздрити.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнята матимуть неоднозначну семиденку. Постарайтеся, крім роботи, зайнятися ще й домашніми справами – за вами вже скучили. Створіть затишок, у крайньому випадку – переставте меблі. У цьому ви знайдете гармонію. У п'ятницю не варто експериментувати зі своєю зовнішністю – на вас чекає розчарування.

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Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Найближчого тижня Ракам протипоказано довго перебувати на самоті. У вашу голову лізуть різні дурні думки, а в колективі їх буде легше розвіяти. Вам буде корисне спілкування з людьми . Спільна робота з колегами у четвер принесе правильне вирішення завдання. Чекайте на романтичне знайомство.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів наступного тижня все буде гаразд на роботі, але вам не варто засуджувати колег – кожен має право на помилку. У вівторок намагайтеся менше спілкуватися з оточуючими, щоб уникнути пліток. Якщо ви не дотримаєте цієї обіцянки або навмисно обдурите, то вихідні пройдуть зовсім не так, як вам хотілося б.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У п'ятницю на Дів чекають якісь неприємності на роботі – і це єдиний мінус наступного безхмарного тижня. Від вас мало що залежатиме, просто пливіть за течією і спілкуйтеся на приємні або нейтральні теми. Виявіть уважність під час оформлення документів, особливо фінансових.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Терезів очікує напружена робота, пов'язана з самокопанням, філософствуваннями, пошуком сенсу життя і наведенням порядків як у домі, так і всередині себе. У вівторок на це піде майже весь день. На роботі все складається цілком сприятливо. Тиждень промайне напрочуд швидко і непомітно.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У Скорпіона намічається цілком вдала, цікава та насичена подіями семиденка. У середу можливі якісь неприємності з боку рідні, але це не затьмарить вам настрій. Намагайтеся більше спілкуватися та прислухатися до потреб людей. І відповідно – допомагати у міру своїх сил та можливостей.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Стрільців очікує тиждень, який буде однаково насичений як позитивом, так і неприємностями. Але ви самі зможете регулювати справи таким чином, щоб хороших моментів було більше. У четвер більшу частину часу присвятіть роботі – і незабаром ви пожинатимете плоди своїх старань.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козорогам зірки радять запастися терпінням і не витрачати даремно сили та нерви. Ви навряд чи здатні вплинути на перебіг подій, особливо у понеділок. І цей настрій задасть тон всій робочій семиденці. Зате вихідні пройдуть чудово – ви піднімете настрій навіть запеклим песимістам.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв не раз виникатиме бажання випустити із себе емоції , причому не позитивні. У четвер постарайтеся вибачити людей, які вас дратують. Інакше неприємності рикошетом зачеплять близьких та коханих вами людей. А вивільнену енергію краще направити на вирішення проблем, що накопичилися.

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Для Риб стартує позитивна та приємна семиденка . Навколо вас з'являться хороші люди, спілкування з якими принесе задоволення та користь, особливо у вихідні. Але й ви теж здатні випромінювати позитив та впевненість, завдяки чому легко вирішаться навіть можливі конфліктні ситуації у стосунках із коханими.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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