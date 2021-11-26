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Місячний календар на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 листопада, 11:20
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Згідно з місячним календарем, найбільш складними та небезпечними днями наступного тижня будуть вівторок і п'ятниця.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець листопада – початок грудня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 29 листопада – 5 грудня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 року

  • 29 листопада, понеділок – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та самоті.

  • 30 листопада, вівторок – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

  • 1 грудня, середа – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

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  • 2 грудня, четвер – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищуючий день, коли людина перебуває в гармонії з собою і навколишнім світом.

  • 3 грудня, п'ятниця – 29-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, й активізуються темні сили.

  • 4 грудня, субота – 30-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – молодик о 9:44. День всепрощення і планування нових справ.

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  • 5 грудня, неділя – 2-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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