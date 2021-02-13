Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

Люди стихії Вогню готові йти на компроміс, а у представників Водної стихії висока сумісність з багатьма знаками зодіаку

Знайти своє кохання мріє більшість, ось тільки зустріти свою людину виходить не у всіх. Виною тому різні моменти, які складно помітити на першому побаченні. Але, крім наших особистих бажань, на вашу сумісність впливають також зірки.

Щоб свято закоханих, яке наближається, пройшло на ура і запам'яталося найсвітлішими та найрадіснішими моментами, ми зібрали для вас цілих 14 прекрасних ідей, як цікаво зустріти День Валентина.

Вашій увазі гороскоп сумісності знаків зодіаку у коханні та шлюбі.

Стихія Вогню: Овен, Лев, Стрілець

Люди стихії Вогню готові йти на компроміс, але далеко не у всіх напрямках їм вдається знайти взаємопорозуміння. Представники стихії Води і Землі – найбільш гнучкі в психологічному плані, тому саме з ними й буде найкраща сумісність. Не варто списувати з рахунків Повітря і сумісність людей стихії Вогню один з одним – такі союзи теж можливі за деяких умов.

Левам потрібна людина, здатна мотивувати. Левам не хочеться вести за собою когось – їм потрібна або розуміюча і гнучка людина, яка водночас не буде тією, кого ведуть, або тим, хто зробить їхнє життя неймовірно яскравим. Левам подобаються Діви за їхнє вміння бути вірними і відданими, а також емоційно сильні Раки. У деяких випадках вони не можуть встояти перед Близнятами, але сумісність у шлюбі у них далеко не найкраща. Найгірше Леви уживаються з іншими Левами, а також Скорпіонами, Козорогами та Рибами.

Овнам дуже подобаються інші Овни, а також за деяких обставин Стрільці. З цими людьми у них найміцніший шлюб і стосунки. З Водної стихії можна виділити Скорпіонів, з якими Овни щасливі і спокійні. Овни можуть полюбити Тельців, а також Терезів, які можуть змусити їх позбутися багатьох шкідливих звичок. Найгірше Овнам з Дівами, які дошкуляють їх своїм перфекціонізмом. Ще їм дуже важко у шлюбі з Водоліями, які завжди на своїй хвилі і не визнають сильного зближення.

Стрільці обожнюють Водоліїв, причому у них найкраща сумісність у стосунках та шлюбі. Обидва цих знаки люблять екстрим, подорожі, активний відпочинок, емоції, волю. Із Земних знаків Стрільцям подобаються Тельці, з якими можливий довгостроковий шлюб. Безтурботні Риби теж можуть справити сильне враження, так само як і таємничі Близнята. Найважче Стрільцям із закритими Козорогами і непростими Скорпіонами.

Стихія Води: Рак, Скорпіон, Риби

Вода – це спокій, та водночас і неординарність. У представників цієї стихії висока сумісність з багатьма знаками зодіаку, але не з кожною людиною буде легко створити сім'ю. Людям стихії Води необхідно шукати того, хто буде терпіти їхній характер і незвичайну норовливість. Самі ж вони зможуть звикнути майже до будь-кого завгодно.

Скорпіон. Створити стосунки зі Скорпіоном зможуть тільки ті, хто має сильну витримку. Йдеться про Раків, які теж представляють стихію Води. Ракам нескладно зрозуміти людину і змиритися з її дивацтвами. Зі Скорпіонами вони швидко досягнуть гармонії. Приблизно така ж картина буде з Терезами. Найгірша сумісність у Скорпіона з Левом, Водолієм, іншим Скорпіоном, бо представники цих знаків за першої ж можливості підуть від того, хто змушує їх нервувати.

Ракам ні з ким не буває складно, зате багатьом буває складно з ними. Наприклад, Дівам, які не розуміють, як Раки обходяться без планування справ. Дуже погана сумісність у шлюбі з Тельцями і Левами, адже вони зненавидять Раків після першої ж хвилі ревнощів. Найкомфортніше Ракам з іншими Раками, а також з Терезами й Близнятами. Якщо останні будуть вірні Ракам, це стане початком дуже щасливого союзу.

Рибам подобаються інші Риби, але шлюб чи довгі стосунки будуть просто жахливими. Цим людям комфортно зі спокійними Терезами, мотивуючими Водоліями і динамічними Стрільцями. Дуже сподобаються Рибам Близнята, але в шлюбі таке поєднання рідко призводить до чогось хорошого. Найгірша сумісність у Риб з Левами. Леви занадто категоричні при виборі супутника життя, тому їм не сподобається легковажність Риб.

Стихія Повітря: Близнята, Терези, Водолій

Представники стихії Повітря не ставлять кохання на перше місце в житті, хоча й говорять про зворотне. Їм потрібна людина, яка терпітиме їхній спосіб життя і не тиснутиме на них. В принципі, між собою такі знаки добре сумісні, але в довгострокових стосунках вони часто мусять стикатися з хаосом і плутаниною, частими зрадами і безпечністю. Їм потрібна сильна особистість поруч, яка не вимагатиме від них занадто багато, але зможе направляти їх на правильний шлях.

Терезам добре з Раками, тому що цей шлюб не схожий на в'язницю, але і не дасть розслабитися. Ще їм комфортно зі Скорпіонами, які можуть взяти на себе відповідальність за спільні справи. Терези навряд чи зможуть завоювати повагу Козорогів, тому з ними їм буде найважче. Також Терезам краще уникати довгих романів з Рибами і Левами. Взагалі, зі стихією Вогню Терезам краще не стикатися надовго, тому що бурхливий характер представників цієї групи знаків не підходить спокійному характеру Терезів.

З Близнятами важко практично всім, тому що вони цінують свободу понад усе. Ідеальної сумісності у них немає ні з ким, але досить високі шанси на успішні стосунки або шлюб є з Раками, Дівами, Терезами, Тельцями. З рештою їм буде досить складно, тому що у інших знаків або гіпертрофоване почуття ревнощів, або немає бажання розуміти чужі почуття. Найгірша сумісність – з Козорогами, Левами, Скорпіонами.

Водолії ревниві та егоїстичні одночасно. Тому їм потрібна людина, яка зможе періодично брати дистанцію і залишати свого Водолія на самоті. Найкращий варіант для Водолія – Стрілець. Характер цього знака дуже схожий, за винятком деяких аспектів. Це дуже потужний союз. Ще Водоліям добре з Рибами і Терезами, іноді з Дівами. Найважче їм буде з Левами, Скорпіонами і Раками. Ці люди дуже ревниві, до того ж вони навряд чи нададуть Водоліям свободу дій.

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Стихія Землі: Телець, Діва, Козоріг

Люди стихії Землі не завжди спокійні, зате завжди розважливі. Вони бувають впертими, але це вимушена дія. Їм подобаються зрозумілі люди, розумні і цікаві співрозмовники, а також вірні друзі. Все це треба з'єднати в одній людині. Закохатися вони можуть у будь-кого, але шлюб можливий із вкрай обмеженою кількістю знаків зодіаку.

Дівам добре як з Тельцями, так і з Козорогами. Ще вони можуть бути щасливі у шлюбі з Левами, які відмінно доповнюють Дів. Найважче Дівам з іншими Дівами. Між ними можлива міцна багаторічна дружба, але кохання між Дівами не відбудеться. Згодом вони просто зненавидять один одного, незважаючи на симпатію на початку стосунків. Ще Дівам дуже важко з Водоліями, Рибами і Раками. Ці люди їх приваблюють, але як тільки відбувається зближення, Діви тут же усуваються.

Козорогам подобається розміреність і спокій. В цьому сенсі їм можуть підійти Діви, Терези, Риби і певним чином Скорпіони. Решта просто не зрозуміє, чому Козороги так цураються близькості й щирості.

Насправді їм просто необхідно більше часу, ніж будь-кому іншому. Найменше хочеться чекати Близнятам, Ракам, Стрільцям.

Тельці подобаються майже всім, але в шлюбі їм найкомфортніше з Дівами, які дуже схожі на них за світосприйняттям і ставленням до грошей. Ще Тельці можуть бути щасливі з Овнами й Близнятами. Козороги теж можуть ощасливити Тельців. Найважче представникам цього Земного знаку з ревнивими Раками та Водоліями.

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