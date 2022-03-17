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За місяць – понад 81 тис. гривень! У Львові орендодавці здають квартири дорожче, ніж у Лондоні

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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17 березня, 13:38
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Мер Львова озвучив 5 цінників недобросовісних орендодавців, які наживаються на людях під час війни
За місяць - понад 81 тис. гривень! У Львові орендодавці здають квартири дорожче, ніж у Лондоні
За місяць - понад 81 тис. гривень! У Львові орендодавці здають квартири дорожче, ніж у Лондоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Українці вимушені покидати рідні міста та виїздити на захід України задля безпеки. Львів – одне з міст, де зупиняються біженці. Через великий попит на оренду житла та мінімум пропозицій на ринку деякі орендодавці необґрунтовано підвищують ціни. "Мародерськими" 5 оголошеннями поділився мер Львова Андрій Садовий у телеграм-каналі.

На гарячу лінію за перші два тижні війни надійшло близько 80 скарг стосовно недобросовісних орендодавців. Мер Андрій Садовий відзначив ринкові пропозиції житла з захмарними цінниками:

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1. 81 614 гривень на місяць за оренду однокімнатної квартири на вул. Валова, 16-Б/20.

2. 11 100 гривень за оренду апартаментів на три дні на вул. Дорошенка, 67.

3. 4197 гривень за добу проживання в "Апарт-готелі".

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4. 11 200 гривень за проживання в хостелі "Форест", 10 ночей.

5. 5400 гривень за добу проживання у квартирі з однією спальнею на вул. Костюшка, 5/4/1.

Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан військова адміністрація має відповідні повноваження, – зауважив мер Андрій Садовий.

До слова, за даними медіа Finance.ua, станом на жовтень 2021 року європейською столицею з найдорожчою орендою житла став Лондон. Середня ціна оренди однокімнатної квартири становила 67 тис. гривень. На другому місці Дублін — 57 тис. гривень, на третьому Люксембург — 53 тис. гривень.

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/ Фото: Pexels

Пригадаймо необґрунтовану ціну місячної оренди квартири у Львові за 81 614 гривень – вона вища від середньої ціни житла в Лондоні! Як тобі таке, Ілоне Маск? Але на сайті для пошуку квартир Airbnb реально знайти дешевші пропозиції орендодавців Лондона. Наприклад, проживати місяць в орендованій однокімнатній квартирі можна за 77 тис. гривень, 78 тис. гривень чи 79 тис. гривень.

Недобросовісні орендодавці у Львові є. Попри це, багато львів’ян-активістів безплатно надають їжу, медикаменти та житло біженцям, які цього потребують.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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