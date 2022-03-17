Мэр Львова озвучил 5 ценников недобросовестных арендодателей, которые наживаются на людях во время войны

За месяц – более 81 тыс. гривен! Во Львове арендодатели сдают квартиры дороже, чем в Лондоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Украинцы вынуждены покидать родные города и отправляться на запад Украины для безопасности. Львов – один из городов, где останавливаются беженцы. Из-за большого спроса на аренду жилья и минимум предложений рынка некоторые арендодатели необоснованно повышают цены. "Мародерскими" 5 объявлениями поделился мэр Львова Андрей Садовай в телеграм-канале.

На горячую линию за первые две недели войны поступило около 80 жалоб о недобросовестных арендодателях. Мэр Андрей Садовой отметил рыночные предложения жилья с заоблачными ценниками:

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1. 81 614 гривен за аренду однокомнатной квартиры (ул. Валовая, 16б/20).

2. 11 100 гривен за аренду апартаментов на три дня (ул. Дорошенко, 67).

3. 4197 гривен за сутки проживания в "Апарт-отеле".

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4. 11 200 гривен за проживание в хостеле "Форест", 10 ночей.

5. 5400 гривен за сутки проживания в квартире с одной спальней (ул. Костюшко, 5/4/1).

Эту информацию я передаю в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, нуждающихся в убежище, бесплатно. В соответствии с законом о военном положении военная администрация имеет соответствующие полномочия, – отметил мэр Андрей Садовой.

К слову, по данным медиа Finance.ua, европейской столицей с самой дорогой арендой жилья стал Лондон (октябрьская статистика 2021 года). Средняя цена аренды однокомнатной квартиры составила в эквиваленте 67 тыс. гривен. На втором месте Дублин – 57 тыс. гривен, на третьем Люксембург – 53 тыс. гривен.

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/ Фото: Pexels

Вспомним необоснованную стоимость месячной аренды квартиры во Львове за 81 614 гривен – она выше средней цены жилья в Лондоне! Как тебе такое, Илон Маск? Но на сайте поиска квартир Airbnb можно найти более дешевые предложения арендодателей Лондона. К примеру, проживать месяц в арендованной однокомнатной квартире можно за 77 тыс. гривен, 78 тыс. гривен или 79 тыс. гривен.

Недобросовестные арендодатели во Львове есть. Несмотря на это, многие львовяне-активисты бесплатно предоставляют еду, медикаменты и жилье нуждающимся беженцам.

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