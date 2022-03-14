В приложении Дія появилась функция радио. Как его слушать

С помощью новой функции популярного телефонного приложения вы всегда будете знать о последних и самых важных событиях

В приложении Дія появилась функция радио / Фото: pixabay.com

Девятнадцатый день вторжения России в Украину для нас уже давно не кажется страшным сном, это привычная реальность, в которой нам пока приходится находиться и быть готовыми ко всему. Чтобы не мониторить новости с утра до ночи, но всегда оставаться в курсе происходящего – слушайте радио в приложении Дія.

За эти недели войны мы поняли, что информационную атаку нельзя игнорировать, очень важно всегда отличать правду от фейков, которыми противники зомбируют свое население, но не смогут сделать того же с нами. Чтобы всегда оставаться в в курсе самый свежих и правдивых новостей, приложение Дія запустило радио.

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Теперь вместе с Дія.TV, где мы можем смотреть марафон с новостями, нам доступно и радио, даже если в нашем городе обычные радиостанции не работают.

В приложении Дія появилось радио

Как пользоваться приложением Дія.Радіо

Зайдите в приложение Дія и нажмите "Услуги". Выберите Дія.Радіо.

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