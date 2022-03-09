Сонячний ранок, місцями сніг та похолодання на ніч: якою буде погода в Україні 9-го березня

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода сьогодні. Потеплінь поки що чекати не варто, тому не виходьте на вулицю без шапки

Погода в Україні 9 березня / Фото: pixabay.com

8 Березня в Україні під час війни мало чим відрізнялося від 9 березня, та й будь-якого іншого дня, бо вже 14-й день поспіль нас не цікавлять свята та інші принади життя — нам би миру та чистого неба над головою. Мир обов'язково буде, а от чисте небо поки що не прогнозується: Наталія Діденко розповіла про погоду на 9 березня.

Тож протягом усього дня 9 березня в Україні стоятиме хмарна погода. Увечері, можливо, пройде сніг на Півдні та Сході, а також у деяких центральних областях.

Реклама

Північ і Захід залишаться без істотних опадів — вранці навіть може бути сонечко, хіба що у західних областях увечері пройде сніг. На Лівобережжі України у середу буде поривчастий вітер. Температура буде коливатися від 0 до -2 градусів.

Істотно похолодає вночі, з 9-го на 10 березня: температура впаде до -5 градусів.

Народний прогноз погоди на 9 березня.

9 березня відзначається день набуття глави Іоанна Хрестителя. Раніше вірили, що ця церковна дата передбачала погоду на квітень:

Реклама

Якщо у день по снігу, то й у квітні по снігу, а якщо по голу, то й у квітні по голу.

День 9 березня у народі звуть ще Дмитрієвим днем. І по ньому судили про погоду на свято Великодня:

Якщо Дмитрієв день на снігу, то свята (Великодня) по снігу, а Дмитрієв по голу і свята по голу.

Якщо роги місяця яскраві та круті – до морозу.

Читайте також: Погода та війна: у березні зима повернеться в Україну