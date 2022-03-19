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Погода в Україні на 19 березня: благородній лелеці настав час повертатися в Україну, а оркам – до немитої Росії

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19 березня, 06:00
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Прогноз на суботу каже, що ми почнемо відчувати весну. Сонячний та сухий день дозволить насолодитися чистим повітрям
Погода в Україні на 19 березня
Погода в Україні на 19 березня / Фото: pixabay.com

Місячний календар на тиждень 21-27 березня 2022 року каже, що найнебезпечнішим днем наприкінці березня буде п'ятниця, але до неї ще треба дожити, що ми обов'язково зробимо, чого не скажеш про окупантів. А ось якою буде погода у суботу 19 березня – розповіла Наталка Діденко.

Ясне зоряне небо вночі, сонячне. З гарними білими хмарами – вдень. Антициклон. Високий атмосферний тиск. На небо можна і потрібно дивитися, ніс і щоки підставляти сонечко, яким скучили за довгу зиму, але в жодному разі не нехтувати безпекою – по сигналу повітряної тривоги відразу йти в захищене місце.

Такою сухою та ясною передбачається в Україні субота. Відтак буде без опадів.

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У південній частині України, отже, і в прибережних районах, очікується сильний, на штормовий, вітер. 19 березня максимальна температура повітря досягне від +3 до +9 градусів на всій території країни. Вночі буде прохолодно, від -3 до -6 градусів. На сході вдень повітря прогріється від +5 до +8 градусів.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Іоанна. У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається до своїх рідних країв. Також може повертатися і трясогузка, хоча для неї ще зарано.

Також читайте: коли переводять годинник на літній час в Україні у 2022 році.

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