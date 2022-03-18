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Погода на 18 березня в Україні: скрізь сонячно та сухо, а у Криму – сніг, бо оркам весна не світить

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18 березня, 06:00
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Наталка Діденко розповіла, чого чекати від термометра у п'ятницю та коли на зміну нічним морозам прийде плюсова температура
Погода на 18 березня в Украине
Погода на 18 березня в Украине / Фото: pixabay.com

Повний місяць 18 березня напередодні весняного рівнодення обіцяє зробити людей відповідальнішими, дисциплінованішими і скрупульознішими, але не варто очікувати неможливого від тих, кому не властиво змінюватися. А ось що обіцяє погода на п'ятницю в Україні, розповіла Наталка Діденко.

18 березня в Україні синоптик обіцяє суху, переважно сонячну погоду. Лише у Криму пройде сніг. Ось такий оксюморон.

Протягом усього дня 18 березня в Україні очікується від +1 до +4 градусів, у західній частині України до +6, на Сумщині, Харівщині, Донеччині, Полтавщині буде вдень холодніше, від -2 до +2 градусів.

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У південній частині України та в центральних областях у п'ятницю передбачається поривчастий вітер, подекуди сильний. Мінімальна температура повітря від -4 до -7 градусів. Вдень від +1 до +3 градусів.

Далі, поступово спокійними впевненими метеокроками, як наші дорогі українські Захисники, будь-яка весна підкручуватиме градуси — теплітиме, особливо вдень. Вночі найближчим часом ще поморозить, особливо на північному сході. Проте, з 22-23 березня і там ночі стануть милосерднішими.

Народний прогноз погоди: 18 березня відзначається день пам'яті мученика Конона Ісаврійського. У народі святого Конона називають городником. З цього дня починалася гаряча городня пора. У народі говорили: "На Конона Градаря починай копати гряди на городі".

Також читайте: коли переводять годинник на літній час в Україні 2022 року.

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