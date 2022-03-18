Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Погода на 18 марта в Украине: везде солнечно и сухо, а в Крыму – снег, оркам весна не светит

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наталка Диденко рассказала, чего ожидать от термометра в пятницу и когда на смену ночным морозам придет плюсовая температура
Погода на 18 марта в Украине
Погода на 18 марта в Украине / Фото: pixabay.com

Полнолуние 18 марта в канун весеннего равноденствия обещает сделать людей более ответственными, дисциплинированными и скрупулезными, но не стоит ожидать невозможного от тех, кому не свойственно меняться. А вот что сулит погода на пятницу в Украине, рассказала Наталка Диденко.

18 марта в Украине синоптик обещает сухую, преимущественно солнечную, погоду. Только в Крыму пройдет снег. Вот такой оксюморон.

В течение всего дня 18 марта в Украине ожидается от +1 до +4 градуса, в западной части Украины до +6, на Сумщине, Харовщине, Полтавщине, Донецкой области днем ​​будет холоднее, от -2 до +2 градусов.

Реклама

В южной части Украины и в центральных областях в пятницу предполагается порывистый ветер, местами сильный. Минимальная температура воздуха от -4 до -7 градусов. Днем от ​​+1 до +3 градуса.

Дальше, постепенно спокойными уверенными метеошагами, как наши дорогие украинские Защитники, любая весна будет подкручивать градусы — будет теплеть, особенно днем. В ночные часы в ближайшее время еще поморозит, особенно на северо-востоке. Однако, с 22-23 марта и там ночи станут милосерднее.

Народный прогноз погоды: 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: "На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде".

Также читайте: когда переводят часы на летнее время в Украине в 2022 году.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
414 Request-URI Too Large

414 Request-URI Too Large

nginx
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять