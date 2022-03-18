Погода на 18 марта в Украине: везде солнечно и сухо, а в Крыму – снег, оркам весна не светит

Наталка Диденко рассказала, чего ожидать от термометра в пятницу и когда на смену ночным морозам придет плюсовая температура

Погода на 18 марта в Украине / Фото: pixabay.com

Полнолуние 18 марта в канун весеннего равноденствия обещает сделать людей более ответственными, дисциплинированными и скрупулезными, но не стоит ожидать невозможного от тех, кому не свойственно меняться. А вот что сулит погода на пятницу в Украине, рассказала Наталка Диденко.

18 марта в Украине синоптик обещает сухую, преимущественно солнечную, погоду. Только в Крыму пройдет снег. Вот такой оксюморон.

В течение всего дня 18 марта в Украине ожидается от +1 до +4 градуса, в западной части Украины до +6, на Сумщине, Харовщине, Полтавщине, Донецкой области днем ​​будет холоднее, от -2 до +2 градусов.

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В южной части Украины и в центральных областях в пятницу предполагается порывистый ветер, местами сильный. Минимальная температура воздуха от -4 до -7 градусов. Днем от ​​+1 до +3 градуса.

Дальше, постепенно спокойными уверенными метеошагами, как наши дорогие украинские Защитники, любая весна будет подкручивать градусы — будет теплеть, особенно днем. В ночные часы в ближайшее время еще поморозит, особенно на северо-востоке. Однако, с 22-23 марта и там ночи станут милосерднее.

Народный прогноз погоды: 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: "На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде".

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