Погода на 13 березня в Україні: українці відчують потепління, а окупанти потонуть у болоті

Наталка Діденко розповіла, чого чекати від погоди у неділю. В Україну нарешті йде довгоочікуване потепління

Погода на 13 березня в Україні / Фото: pixabay.com

Поки нас попереджають про потужної магнітної бурі, які неодмінно накриють землю в середині березня-2022, розповімо вам про найближчі прогнози в Україні – погоду на 13 березня. Наталія Діденко обіцяє: сильні морози відступають.

У неділю 13 березня вдень на Україну очікує від 0 до +3 градуси, а в західних областях навіть до +5 градусів, на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Полтавщині – до +2 морозу.

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Вночі температура повітря коливатиметься в межах від -2 до -6 градусів, на південному сході – від -4 до -8 градусів, у східних областях та на Полтавщині – від -7 до -12 градусів. Найхолодніше буде вночі у східній половині України, але вдень температура підніметься до 0.

Щодо опадів, то в центральних областях, на Одещині та Чернівецькій областях вночі очікується невеликий сніг. Сильного вітру нічого очікувати.

Однак, не поспішайте розслаблятися: невелике потепління не означає, що потрібно розслаблятися, тому що віруси не сплять, і коронавірус нікуди не йшов. Намагайтеся не перемерзнути.

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Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Василя. Наші пращури помічали, що в цей день погода загалом ясна. Наші вірили, як тануть кола навколо дерева, такою буде і весняна погода: "круті краї, крута і весна буде, пологи – весна буде протяжною". 13 березня вважається астрономічним рубежем зими та літа.

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