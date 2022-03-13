Погода на 13 марта в Украине: украинцы почувствуют потепление, а оккупанты утонут в болоте

Наталка Диденко рассказала, чего ожидать от погоды в воскресенье. В Украину наконец-то идет долгожданное потепление

Погода на 13 марта в Украине / Фото: pixabay.com

Пока нас предупреждают о мощной магнитной буре, которая непременно накроет землю в середине марта-2022, расскажем вам о ближайших прогнозах в Украине – погоде на 13 марта. Наталья Диденко обещает: сильнейшие морозы отступают.

В воскресенье 13 марта днем Украину ожидает от 0 до +3 градуса, а в западных областях даже до +5 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Полтавщине – до +2 мороза.

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Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до -6 градусов, на юго-востоке – от -4 до -8 градусов, в восточных областях и на Полтавщине – от -7 до -12 градусов. Холоднее всего будет в ночные часы в восточной половине Украины, но днем ​​температура поднимется до 0.

Что касается осадков, то в центральных областях, в Одесской и Черновицкой областях ночью ожидается небольшой снег. Сильного ветра не будет.

Однако, не спешите расслабляться: небольшое потепление не значит, что нужно расслабляться, потому что вирусы не спят, и коронавирус никуда не уходил. Старайтесь не перемерзнуть.

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Народный прогноз погоды: в этот день почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой". 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

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