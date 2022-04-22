На аукціоні за 5 млн гривень продали ексклюзивну марку з кораблем. Куди відправлять гроші

Переможець "боровся" за славнозвісний комплект марок із автографом до останнього

На аукціоні за 5 млн гривень продали ексклюзивну марку з кораблем / Фото: Колаж: Сьогодні

Марки з військовим кораблем "Укрпошти" стали світовим ексклюзивом. Їх продали приблизно 700 тис. із мільйонного тиражу. Але продаж марок призупинили, тож вони стали ще популярнішими. Одну з них продали на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" за 5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Стартова ціна лоту становила 25 тис. гривень. Зазначають, що переможець "боровся" за комплект із автографом до останнього, придбавши його за 5 млн гривень. Ім’я та прізвище покупця не розголошують. Отримані кошти відправлять на підтримку ЗСУ.

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А це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони, – зауважують у Facebook "Укрпошти".

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