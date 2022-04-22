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На аукционе за 5 млн гривен продали эксклюзивную марку с кораблем. Куда отправят деньги

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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22 апреля, 19:01
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Победитель "боролся" за знаменитый комплект марок с автографом до последнего
На аукционе за 5 млн гривен продали эксклюзивную марку с кораблем
На аукционе за 5 млн гривен продали эксклюзивную марку с кораблем / Фото: Коллаж: Сегодня

Марки с военным кораблем "Укрпочты" стала мировым эксклюзивом. Их продали примерно 700 тыс. из миллионного тиража. Но продажи марок приостановили, поэтому они стали еще популярнее. Одну из них продали на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" за 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Стартовая цена лота составила 25 тыс. гривен. Отмечают, что победитель "боролся" за комплект с автографом до последнего, приобретя его за 5 млн гривен. Имя и фамилию покупателя не разглашают. Вырученные средства отправят в поддержку ВСУ.

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А это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы, – отмечают в Facebook "Укрпочты".

Мы также рассказывали, что москвича оштрафовали за сине-желтые кроссовки. Он просто вышел за покупками.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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