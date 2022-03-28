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Mom, i see war: Олена Зеленська розповіла, як із тисячі дитячих малюнків створять маніфест-колаж про війну в Україні

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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28 березня, 12:58
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Олена Зеленська розповіла про новий проєкт, у якому маленькі українці висловлюють свої переживання щодо війни у малюнках
Олена Зеленська розповіла про проект Mom, i see war
Олена Зеленська розповіла про проект Mom, i see war / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська, яка зізналася, чи плаче вона через війну, розповіла про проєкт, який покаже усьому світу, як українські діти переживають криваву війну Росії проти України. З тисяч дитячих малюнків створять колаж про війну в Україні та виставлять на міжнародному цифровому NFT-аукціоні, поділилася перша леді.

Дружина президента України зазначила:

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Проект Mom, i see war/Мама, я вижу войну собирает рисунки детей, чтобы создать манифест-коллаж о войне в Украине
Проект Mom, i see war/Мама, я вижу войну собирает рисунки детей, чтобы создать манифест-коллаж о войне в Украине / Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Війна очима українських дітей, яка вона? Страшна, жорстока, несправедлива, та, що руйнує рідний дім та життя. Проєкт @Mom, i see war – Мамо, я бачу війну створений, щоб показати всьому світу, як українські діти переживають військову агресію Росії проти України. З тисяч дитячих малюнків буде створений маніфест-колаж про війну в Україні, що буде виставлений на міжнародному цифровому NFT-аукціоні. Кошти від продажу будуть перераховані у фонд допомоги дітям, які постраждали від війни

Також Олена Зеленська повідомила, що вже вдалося зібрати тисячі малюнків:

Проект Mom, i see war/Мама, я вижу войну собирает рисунки детей, чтобы создать манифест-коллаж о войне в Украине
Проект Mom, i see war/Мама, я вижу войну собирает рисунки детей, чтобы создать манифест-коллаж о войне в Украине / Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

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Вже зібрано понад 5000 малюнків дітей. У кожному – багато болю, а ще більше – віри у перемогу, слів подяки нашим мужнім захисникам, квітуча мирна Україна. Світе, дивись на наших неймовірних українських дітей. Хоробрих, сильних, незламних! Дітей, які малюють війну, що бачать на власні очі, які прагнуть перемоги та миру

Проєкт реалізується ГО "Лабораторія первинного розміщення токенів. Україна", TA Ventures, Українським фондом стартапів, агенцією публічних комунікацій Perfect PR, ГО "Меморіал імені Василя Стуса", Навчально-науковим інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Підтримати проєкт "Мамо, я бачу війну" можна за посиланням.

Проект Mom, i see war/Мама, я вижу войну собирает рисунки детей, чтобы создать манифест-коллаж о войне в Украине
Проект Mom, i see war/Мама, я вижу войну собирает рисунки детей, чтобы создать манифест-коллаж о войне в Украине / Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

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Нагадаємо, як виглядали українки до та після вторгнення Росії – 10 Insta-фото.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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