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Естетика війни: як виглядали українки до та після вторгнення – 10 Insta-фото

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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25 березня, 12:23
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В 10 фото відчуєте біль, який пережив кожен українець
Як змінилося життя українок після вторгнення
Як змінилося життя українок після вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні перший день другого місяця війни в Україні. За період воєнного стану українці звикли до найгіршого. Вони звикли до війни! Навчилися добігати до укриття за 30 секунд, прокидатися від звуків бомбардування, прощатися з рідними перед сном, ніби в останнє та плакати, читаючи новини в іншій країні про війну.

Ми покажемо, як змінилося життя 10 українок до та після "спеціальної операції" Путіна. Сьогодні їх лук без підборів та дорогих суконь на фото в Instagram, а макіяж без тіней, а з заплаканими очима. Об'єднує їх одне – віра в перемогу України!

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/ Фото: Инстаграм

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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