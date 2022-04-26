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Чи можуть звільнити з роботи під час війни – роз'яснення юриста

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 квітня, 13:56
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Є випадки, коли роботодавці звільняють чи скорочують працівників. Адвокат Інна Мірошниченко у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" пояснила, як слід поводитись у подібній ситуації
Перш ніж підписувати документи у відділі кадрів, варто знати свої права
Перш ніж підписувати документи у відділі кадрів, варто знати свої права / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

В Україні триває війна. Але, багато регіонів країни повертаються до колишнього життя – відкриваються супермаркети, ресторани та бутіки. Бізнес поновлює свою роботу.

Варто розуміти, що одним із наслідків війни буде економічна криза. Роботодавці, щоб зберегти фінанси, будуть змушені звільнити або скоротити співробітників. Адвокат Інна Мірошниченко розповіла, що варто знати про трудовий кодекс.

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Роботодавець не має права звільнити працівників, навіть якщо вони виїхали з країни. Звільнити можуть за прогул, тобто відсутність людини на робочому місці без поважної причини.

До цієї поважної причини належить і вимушений від'їзд із країни під час війни, евакуація, відсутність можливості дістатися до робочого місця.

Але вже є листи-роз'яснення, що вам можуть не виплачувати заробітну плату в цей період часу. Тобто, якщо людина не виконує своїх обов'язків – вона залишиться без заробітної плати. Але коли повернеться до роботи – знову отримуватиме таку заробітну плату, яка в неї була.

Інна Мірошниченко також пояснила, у якому разі компанія може змінювати умови.

Якщо вас скорочують або змінюють умови праці – роботодавець повинен повідомити про це заздалегідь. Тобто, за два місяці. Ви повинні підписати документ, що ознайомлені з новими умовами та з усім згодні. Цього зараз ніхто не робить, тобто людям не дають жодного документа. Їм кажуть, що просто не можуть сплачувати заробітну плату. Але так чинити не можна.

Що робити

Адвокат радить, якщо вас наразі незаконно звільняють, все фіксувати. Коли закінчиться війна або відновить роботу судова система, ви зможете відновити свої права. Справа в тому, що якщо ви хочете і можете працювати, а вас незаконно звільнили, роботодавець повинен виплатити заробітну плату за весь час вимушеного прогулу, коли ви знову приступили до роботи.

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Я б усім радила не підписувати жодних документів, бо часто роботодавці викликають до себе та кажуть: "У компанії немає грошей, тому треба підписати документи", а потім дають заяву про звільнення за власним бажанням. На що вам слід відповісти: Ні, я не хочу. Давайте рухатись у законному руслі.

Більше відео дивіться на YouTube-каналі "Зірковий шлях".

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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