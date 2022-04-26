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Могут ли уволить с работы во время войны – разъяснение юриста

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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26 апреля, 13:56
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Есть случаи, когда работодатели увольняют или сокращают сотрудников. Адвокат Инна Мирошниченко в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" объяснила, как следует вести себя в подобной ситуации
Прежде, чем подписывать документы в отделе кадров, стоит знать свои права
Прежде, чем подписывать документы в отделе кадров, стоит знать свои права / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

В Украине идет война. Но, многие регионы страны возвращаются к прежней жизни – открываются супермаркеты, рестораны и бутики. Бизнес возобновляет свою работу.

Стоит понимать, что одним из последствий войны будет экономический кризис. Работодатели, чтобы сберечь финансы, буду вынуждены уволить или сократить сотрудников. Адвокат Инна Мирошниченко рассказала, что стоит знать о трудовом кодексе.

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Работодатель не имеет права уволить сотрудников, даже если они уехали из страны. Уволить могут за прогул, то есть за отсутствие человека на рабочем месте без уважительной причины.

К этой уважительной причине относится и вынужденный отъезд из страны во время войны, эвакуация, отсутствие возможности добраться до рабочего места.

Но уже есть письма-разъяснения о том, что вам могут не выплачивать заработную плату в этот период времени. То есть если человек не выполняет свои обязанности – он останется без заработной платы. Но когда вернется к работе – снова станет получать такую ​​заработную плату, которая у него была.

Инна Мирошниченко также объяснила, в каком случае компания может менять условия.

Если вас сокращают или меняют условия труда – работодатель должен уведомить об этом заранее. То есть за два месяца. Вы должны подписать документ, что ознакомлены с новыми условиями и со всем согласны. Этого сейчас никто не делает, то есть людям не дают никакого документа. Им говорят, что просто не могут выплачивать заработную плату. Но так поступать нельзя.

Что делать

Адвокат советует, если вас сейчас незаконно увольняют, все фиксировать. Когда закончится война или возобновит работу судебная система, вы сможете восстановить свои права. Дело в том, что, если вы хотите и можете работать, а вас незаконно уволили, работодатель должен выплатить заработную плату за все время вынужденного прогула, когда вы снова приступили к работе.

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Я бы всем советовала не подписывать никаких документов, потому что часто работодатели вызывают к себе и говорят: "У компании нет денег, поэтому надо подписать документы", а потом дают заявление об увольнении по собственному желанию. На что вам следует ответить: "Нет, я не хочу. Давайте двигаться в законном русле.

Больше видео смотрите на YouTube-канале "Зірковий шлях".

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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