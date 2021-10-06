Найкращий ресторан світу 2021-го знайдено! В рейтингу The World’s 50 Best Restaurants лідирував заклад Копенгагену

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants опублікували на офіційному сайті премії. Церемонія нагородження, яку ще називають "Кулінарним оскаром", відбувалася в місті Антверпен.
Список найкращих закладів формували ресторатори, ресторанні критики та шеф-кухарі, яких було близько 1 тис. осіб.
Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants:
50. Wolfgat in Paternoster, Південно-Африканська Республіка.
49. Azurmendi, Іспанія.
48. Atelier Crenn, США.
47. Maaemo, Норвегія.
46. Leo, Колумбія.
45. Nobelhart & Schmutzig, Німеччина.
44. Le Bernardin, США.
43. Atomix, США.
42. Belcanto, Португалія.
41. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Франція.
40. Sühring, Таїланд.
39. Florilège, Японія.
38. Boragó, Чилі.
37. SingleThread, США.
36. Hof Van Cleve, Бельгія.
35. Ultraviolet by Paul Pairet, Китай.
34. Burnt Ends, Сінгапур.
33. Lyle’s in London, Великобританія.
32. The Clove Club, Великобританія.
31. Restaurant Tim Raue, Німеччина.
30. Twins Garden, Росія.
29. Reale, Італія.
28. Benu, США.
27. Quintonil, Мексика.
26. Le Calandre, Італія.
25. White Rabbit, Росія.
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24. Septime, Франція.
23. Arpège, Франція.
22. Cosme, США.
21. Hiša Franko, Словенія.
20. Diverxo, Іспанія.
19. Narisawa, Японія.
18. Piazza Duomo, Італія.
17. A Casa do Porco, Бразилія.
16. Elkano, Іспанія.
15. Lido 84, Італія.
14. Mugaritz, Іспанія.
13. Don Julio, Аргентина.
12. Steirereck, Австрія.
11. Den, Японія.
10. The Chairman, Китай.
9. Pujol, Мексика.
8. Odette, Сінгапур.
7. Maido, Перу.
6. Frantzén, Швеція.
5. Disfrutar, Іспанія.
4. Central, Перу.
3. Asador Etxebarri, Іспанія.
2. Geranium, Данія.
1. Noma, Данія.
Перше місце в рейтингу посів ресторан Noma в Копенгагені, який має три мішленівських зірки. І він переміг п’ятий раз за історію премії The World’s 50 Best Restaurants. В 2020-му він посів другу сходинку в легендарному рейтингу.
Особливість концепції закладу в меню, яке оновлюється тричі на рік. Акцент на стравах роблять з огляду на сезонні продукти. Тож в різні пори року гості закладу смакують актуальні позиції сезону.
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