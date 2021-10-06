Лучший ресторан мира 2021-го найден! В рейтинге The World's 50 Best Restaurants лидировало заведение Копенгагена

Украина не вошла в список ТОП. Первое место получил ресторан скандинавской кухни Noma в Копенгагене, который 5 раз лидирует в рейтинге за всю историю

Лучший ресторан мира 2021-го найден!

Рейтинг ТОП-50 ресторанов мира по версии The World's 50 Best Restaurants, опубликовали на официальном сайте премии. Церемония награждения, которую еще называют "Кулинарным Оскаром", проходила в городе Антверпен.

Список лучших заведений формировали рестораторы, ресторанные критики и шеф-повара, которых было около 1 тыс. человек.

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Рейтинг The World's 50 Best Restaurants:

50. Wolfgat in Paternoster, Южная Африка.

49. Azurmendi, Испания.

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/ Фото: скриншот

48. Atelier Crenn, США.

47. Maaemo, Норвегия.

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46. Leo, Колумбия.

45. Nobelhart & Schmutzig, Германия.

44. Le Bernardin, США.

43. Atomix, США.

42. Belcanto, Португалия.

41. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Франция.

/ Фото: скриншот

40. Sühring, Таиланд.

39. Florilège, Япония.

38. Boragó, Чили.

37. SingleThread, США.

36. Hof Van Cleve, Бельгия.

35. Ultraviolet by Paul Pairet, Китай.

34. Burnt Ends, Сингапур.

33. Lyle's in London, Великобритания.

/ Фото: скриншот

32. The Clove Club, Великобритания.

31. Restaurant Tim Raue, Германия.

30. Twins Garden, Россия.

29. Reale, Италия.

28. Benu, США.

27. Quintonil, Мексика.

26. Le Calandre, Италия.

25. White Rabbit, Россия.

/ Фото: скриншот

24. Septime, Франция.

23. Arpège, Франция.

22. Cosme, США.

21. Hiša Franko, Словения.

20. Diverxo, Испания.

19. Narisawa, Япония.

18. Piazza Duomo, Италия.

17. A Casa do Porco, Бразилия.

/ Фото: скриншот

16. Elkano, Испания.

15. Lido 84, Италия.

14. Mugaritz, Испания.

13. Don Julio, Аргентина.

12. Steirereck, Австрия.

11. Den, Япония.

10. The Chairman, Китай.

9. Pujol, Мексика.

Рейтинг ТОП-50 ресторанов мира по версии The World's 50 Best Restaurants / Фото: скриншот

8. Odette, Сингапур.

7. Maido, Перу.

6. Frantzén, Швеция.

5. Disfrutar, Испания.

4. Central, Перу.

3. Asador Etxebarri, Испания.

2. Geranium, Дания.

Рейтинг ТОП-50 ресторанов мира по версии The World's 50 Best Restaurants / Фото: скриншот

1. Noma, Дания.

Первое место в рейтинге занял ресторан Noma в Копенгагене, который имеет три мишленовских звезды. И он победил пятый раз в истории премии The World's 50 Best Restaurants. В 2020-м он занял второе место в легендарном рейтинге.

Лучший ресторан мира в 2021-м – Noma / Фото: Instagram: nomacph

Особенность концепции заведения в меню, которое обновляется трижды в год. Акцент на блюдах делают, учитывая сезонные продукты. Поэтому в разное время года гости заведения дегустируют актуальные позиции сезона.

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