Куди українці полетять на Новий рік-2022 – рейтинг ТОП-10 країн та міст світу від Aviasales

Лідирує Італія, бо 11% українців придбали квиток у країну на новорічні свята, але поїхати їм не вдасться

/ Фото: пресслужба

Сервіс пошуку авіаквитків Aviasales.ua оприлюднив рейтинг ТОП-10 країн та міст світу, куди купили квитки українці, щоб святкувати Новий рік-2022.

В 2021 році кількість бронювань на новорічні свята зросла у шість разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У середньому українці планують подорож за 40 днів до дати вильоту.

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Але цьогоріч передчасне планування пішло не на користь мандрівників. Більшість з туристів збиралися до Італії на Новий рік, яка лідирує в рейтингу Aviasales.ua. Але країну закрили з 16 грудня по 31 січня 2022 року, тож потрапити туди не вдасться.

У першу п'ятірку країн, куди будуть летіти українці на Новий рік також потрапили Грузія, Польща, Туреччина та Іспанія.

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Рейтинг країн:

Італія – ​​11%.

Грузія – 10%.

Польща – 10%.

Туреччина – 10%.

Іспанія – 7%.

Угорщина – 7%.

Чехія – 6%.

ОАЕ – 4%.

Шрі-Ланка – 4%.

Німеччина – 4%.

Серед міст лідирує Рим, Тбілісі, Стамбул, Будапешт та Прага.

Рейтинг міст:

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Рим.

Тбілісі.

Стамбул.

Будапешт.

Прага.

Коломбо.

Дубаї.

Барселона.

Мілан.

Варшава.

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