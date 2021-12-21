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Куди українці полетять на Новий рік-2022 – рейтинг ТОП-10 країн та міст світу від Aviasales

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
21 грудня, 15:39
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Лідирує Італія, бо 11% українців придбали квиток у країну на новорічні свята, але поїхати їм не вдасться
/ Фото: пресслужба

Сервіс пошуку авіаквитків Aviasales.ua оприлюднив рейтинг ТОП-10 країн та міст світу, куди купили квитки українці, щоб святкувати Новий рік-2022.

В 2021 році кількість бронювань на новорічні свята зросла у шість разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У середньому українці планують подорож за 40 днів до дати вильоту.

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Але цьогоріч передчасне планування пішло не на користь мандрівників. Більшість з туристів збиралися до Італії на Новий рік, яка лідирує в рейтингу Aviasales.ua. Але країну закрили з 16 грудня по 31 січня 2022 року, тож потрапити туди не вдасться.

У першу п'ятірку країн, куди будуть летіти українці на Новий рік також потрапили Грузія, Польща, Туреччина та Іспанія.

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Рейтинг країн:

  • Італія – ​​11%.
  • Грузія – 10%.
  • Польща – 10%.
  • Туреччина – 10%.
  • Іспанія – 7%.
  • Угорщина – 7%.
  • Чехія – 6%.
  • ОАЕ – 4%.
  • Шрі-Ланка – 4%.
  • Німеччина – 4%.

Серед міст лідирує Рим, Тбілісі, Стамбул, Будапешт та Прага.

Рейтинг міст:

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  • Рим.
  • Тбілісі.
  • Стамбул.
  • Будапешт.
  • Прага.
  • Коломбо.
  • Дубаї.
  • Барселона.
  • Мілан.
  • Варшава.

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 місць в Україні для святкування Різдва.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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