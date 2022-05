Як Володимир Зеленський став ідолом на eBay та Amazon

Покажемо ТОП-5 речей, які створили, надихаючись хоробрістю та силою духу Президента України

Патріотичні речі з Зеленським на eBay та Amazon / Фото: Колаж: Сьогодні

Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів журналу Time. Випередив Ілона Маска та Бориса Джонсона. Без перебільшень, за кордоном його звеличують за мужність та відданість народу України під час війни. Дивіться, як проявляють підтримку, гордяться та обожнюють Зеленського іноземні виробники на eBay та Amazon. Покажемо ТОП-5 іменних речей.

Поки Путіна відверто хейтять та бажають смерті з перших сторінок маркетплейсів…

1 – футболка з текстом "My super-hot & famous boyfriend"

На Amazon продають футболку з фото Зеленського та текстом "My super-hot & famous boyfriend". Це натяк, що за кордоном сотні жінок, закоханих в нашого президента? Сподіваємося, в Олени Зеленської є така. Продавець написав у оголошенні, що футболка – ідеальний подарунок на будь-яке свято: Різдво, день народження, новосілля, ювілей чи випускний. Впевнені, шанувальники Зеленського не чекають свята, щоб купити та носити футболку з ідолом.

Ціна: від $9.95 до $19.95 (₴293-587).

З аналогічним текстом побачили футболку, присвячену крашу дівчат - актору Тому Голланду.

2 – срібляста статуетка

Статуетку Зеленського з надписом його імені та прізвища знайшли на eBay. Зроблена вона у США, на випадок, якщо шанувальники президента не люблять футболки з принтами. Ідеально доповнить інтер’єр кімнати: ставте поруч з ноутбуком чи телевізором, де дивитеся щоденні звернення Володимира Зеленського.

Ціна: $55 (₴1618)

3 – наклейка на авто

На Amazon продають магнітну наклейку на авто з надписом "Zelensky means courage" (дослівно з укр, – Зеленський означає сміливість). Виготовлена вона у США. Купивши її, зробите машину центром уваги на дорогах. І неважливо, яка у вас марка авто.

Ціна: $4.99 (₴147).

4 – футболка з істинною фразою

Тренд багатьох іноземних маркетплейсів – це футболка з фразою "In a World of Putins be a Zelensky". Побачили її на Amazon. Загугливши, знайдете схожу річ в багатьох онлайн-магазинах. Одягнувши її, іноземці показують свою позицію без додаткових слів.

Ціна: $12.98 (₴382).

5 – смілива картина

Знайшли тематичну картину на Amazon, яка характеризує Володимира Зеленського та український народ. Президент зображений на фоні прапору України зі словом Courage (з укр, – сміливість). Бо сміливість – це бути українцями та вистоювати позицію попри перепони та криваві маніпуляції!

Ціна: $16.80 (₴494).

Раніше розповідали, де придбати футболку з принтом поштової марки "Російський військовий корабель".