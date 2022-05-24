Де придбати футболку з принтом поштової марки "Російський військовий корабель"

INTERTOP Ukraine спільно з "Укрпоштою" представили офіційний мерч із сенсаційною маркою "Російський військовий корабель". Колекцію можна вже купити, а 5% від суми продажів будуть йти на підтримку ЗСУ
5% від продажів футболок та світшотів будуть направлені на допомогу ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні
Український fashion-рітейлер INTERTOP запустив спільний проєкт із національним оператором "Укрпошта". Компанії випустили колекцію футболок та світшотів із принтом знаменитої марки "Російський військовий корабель".
Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба
Малюнок для марки "Російський військовий корабель" створив український художник Борис Грох. Він відправив ескіз на всеукраїнський народний конкурс, де його робота стала кращою. Марка з зображенням Гроха вийшла рекордним друком в 1 мільйон екземплярів та викликала справжній ажіотаж серед українців.
Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба
Футболки та світшоти вийшли у двох колірних варіантах – чорному та білому. Купити їх можна по 349 грн та 649 грн відповідно.
Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба
Речі з мерчу можна придбати на сайті intertop.ua, а отримати тільки у відділеннях "Укрпошти" та у мережі магазинів INTERTOP. У компаніях заявили, що 5% від суми продажу перераховуватимуться на підтримку ЗСУ.
Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора