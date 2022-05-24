Де придбати футболку з принтом поштової марки "Російський військовий корабель"

INTERTOP Ukraine спільно з "Укрпоштою" представили офіційний мерч із сенсаційною маркою "Російський військовий корабель". Колекцію можна вже купити, а 5% від суми продажів будуть йти на підтримку ЗСУ

5% від продажів футболок та світшотів будуть направлені на допомогу ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Український fashion-рітейлер INTERTOP запустив спільний проєкт із національним оператором "Укрпошта". Компанії випустили колекцію футболок та світшотів із принтом знаменитої марки "Російський військовий корабель".

Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба

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Малюнок для марки "Російський військовий корабель" створив український художник Борис Грох. Він відправив ескіз на всеукраїнський народний конкурс, де його робота стала кращою. Марка з зображенням Гроха вийшла рекордним друком в 1 мільйон екземплярів та викликала справжній ажіотаж серед українців.

Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба

Футболки та світшоти вийшли у двох колірних варіантах – чорному та білому. Купити їх можна по 349 грн та 649 грн відповідно.

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Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба

Речі з мерчу можна придбати на сайті intertop.ua, а отримати тільки у відділеннях "Укрпошти" та у мережі магазинів INTERTOP. У компаніях заявили, що 5% від суми продажу перераховуватимуться на підтримку ЗСУ.

Колаборація INTERTOP та "Укрпошти" / Фото: пресслужба

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