"Як тебе не любити": архівні знімки Києва кінця 19-го та початку 20-го століття

29 травня столиці України виповнилося 1540 років. Зібрали найкрасивіші архівні фото улюбленого міста – дивіться у матеріалі

Пам'ятник Богдану Хмельницькому та інші історичні знімки Києва / Фото: Getty Images

Останньої неділя травня щороку Київ святкує свій день народження. Цього року столиці України виповнилося 1540 років.

Датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснували три брати: Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. На честь Кия назвали місто, а імена інших увічнили у назвах вулиць, гір та кварталів міста. На честь сестри назвали річку.

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Цього року місто переживає не найлегші дні в історії. Але Київ продовжує жити і надихати. Vogue.ua зібрали кілька архівних знімків того, як виглядали вулиці міста наприкінці 19 століття та початку 20-го.

Центр Києва, 1900-ті / Фото: Getty Images

Пам'ятник Богдану Хмельницькому, 1890-ті / Фото: Getty Images

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Софія Київська, 1889 / Фото: Getty Images

Вид на вулицю Миколаївську (зараз – Архітектора Городецького), 1890-ті / Фото: Getty Images

Вид на Хрещатик, 1890-ті / Фото: Getty Images

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Вид на Дніпро, 1890-ті / Фото: Getty Images

Миколаївський ланцюговий міст, 1890-ті / Фото: Getty Images

Поділ

Золоті ворота / Фото: The New York Public Library

Політехнічний інститут / Фото: The New York Public Library

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