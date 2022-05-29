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"Як тебе не любити": архівні знімки Києва кінця 19-го та початку 20-го століття

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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29 травня, 19:48
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29 травня столиці України виповнилося 1540 років. Зібрали найкрасивіші архівні фото улюбленого міста – дивіться у матеріалі
Пам'ятник Богдану Хмельницькому та інші історичні знімки Києва
Пам'ятник Богдану Хмельницькому та інші історичні знімки Києва / Фото: Getty Images

Останньої неділя травня щороку Київ святкує свій день народження. Цього року столиці України виповнилося 1540 років.

Датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснували три брати: Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. На честь Кия назвали місто, а імена інших увічнили у назвах вулиць, гір та кварталів міста. На честь сестри назвали річку.

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Цього року місто переживає не найлегші дні в історії. Але Київ продовжує жити і надихати. Vogue.ua зібрали кілька архівних знімків того, як виглядали вулиці міста наприкінці 19 століття та початку 20-го.

Центр Києва, 1900-ті
Центр Києва, 1900-ті / Фото: Getty Images

Пам'ятник Богдану Хмельницькому, 1890-ті
Пам'ятник Богдану Хмельницькому, 1890-ті / Фото: Getty Images

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Софія Київська, 1889
Софія Київська, 1889 / Фото: Getty Images

Вид на вулицю Миколаївську (зараз – Архітектора Городецького), 1890-ті
Вид на вулицю Миколаївську (зараз – Архітектора Городецького), 1890-ті / Фото: Getty Images

Вид на Хрещатик, 1890-ті
Вид на Хрещатик, 1890-ті / Фото: Getty Images

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Вид на Дніпро, 1890-ті
Вид на Дніпро, 1890-ті / Фото: Getty Images

Миколаївський ланцюговий міст, 1890-ті
Миколаївський ланцюговий міст, 1890-ті / Фото: Getty Images

Поділ
Поділ

Золоті ворота
Золоті ворота / Фото: The New York Public Library

Політехнічний інститут
Політехнічний інститут / Фото: The New York Public Library

Вам буде цікаво подивитися на образи знаменитостей у Каннах, присвячені Україні.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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