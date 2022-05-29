"Як тебе не любити": архівні знімки Києва кінця 19-го та початку 20-го століття

29 травня столиці України виповнилося 1540 років. Зібрали найкрасивіші архівні фото улюбленого міста – дивіться у матеріалі
Пам'ятник Богдану Хмельницькому та інші історичні знімки Києва / Фото: Getty Images
Останньої неділя травня щороку Київ святкує свій день народження. Цього року столиці України виповнилося 1540 років.
Датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснували три брати: Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. На честь Кия назвали місто, а імена інших увічнили у назвах вулиць, гір та кварталів міста. На честь сестри назвали річку.
Цього року місто переживає не найлегші дні в історії. Але Київ продовжує жити і надихати. Vogue.ua зібрали кілька архівних знімків того, як виглядали вулиці міста наприкінці 19 століття та початку 20-го.
Центр Києва, 1900-ті / Фото: Getty Images
Пам'ятник Богдану Хмельницькому, 1890-ті / Фото: Getty Images
Софія Київська, 1889 / Фото: Getty Images
Вид на вулицю Миколаївську (зараз – Архітектора Городецького), 1890-ті / Фото: Getty Images
Вид на Хрещатик, 1890-ті / Фото: Getty Images
Вид на Дніпро, 1890-ті / Фото: Getty Images
Миколаївський ланцюговий міст, 1890-ті / Фото: Getty Images
Золоті ворота / Фото: The New York Public Library
Політехнічний інститут / Фото: The New York Public Library
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора