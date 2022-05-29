"Як тебе не любити": архивные снимки Киева конца 19-го и начала 20-го века

29 мая столице Украины исполнилось 1540 лет. Собрали самые красивые архивные фото любимого города – смотрите в материале

Памятник Богдану Хмельницкому и другие исторические снимки Киева / Фото: Getty Images

Последнее воскресенье мая ежегодно Киев празднует свой день рождения. В этом году столице Украины исполнилось 1540 лет.

Датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основали три брата: Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. В честь Кия назвали город, а имена других увековечили в названиях улиц, гор и кварталов города. В честь сестры назвали реку.

Реклама

В этом году город переживает не самые легкие дни в истории. Но, Киев продолжает жить и вдохновлять. Vogue.ua собрали несколько архивных снимков того, как выглядели улицы города в конце 19-го века.

Центр Киева, 1900-е / Фото: Getty Images

Памятник Богдану Хмельницкому, 1890-е / Фото: Getty Images

Реклама

София Киевская, 1889 / Фото: Getty Images

Вид на улицу Николаевскую (сейчас – Архитектора Городецкого), 1890-е / Фото: Getty Images

Вид на Крещатик, 1890-е / Фото: Getty Images

Реклама

Вид на Днепр, 1890-е / Фото: Getty Images

Николаевский цепной мост, 1890-е / Фото: Getty Images

Подол

Золотые ворота / Фото: The New York Public Library

Политехнический институт / Фото: The New York Public Library

Вам будет интересно посмотреть на образы знаменитостей в Каннах, посвященные Украине.