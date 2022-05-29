"Як тебе не любити": архивные снимки Киева конца 19-го и начала 20-го века

29 мая столице Украины исполнилось 1540 лет. Собрали самые красивые архивные фото любимого города – смотрите в материале
Памятник Богдану Хмельницкому и другие исторические снимки Киева / Фото: Getty Images
Последнее воскресенье мая ежегодно Киев празднует свой день рождения. В этом году столице Украины исполнилось 1540 лет.
Датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основали три брата: Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. В честь Кия назвали город, а имена других увековечили в названиях улиц, гор и кварталов города. В честь сестры назвали реку.
В этом году город переживает не самые легкие дни в истории. Но, Киев продолжает жить и вдохновлять. Vogue.ua собрали несколько архивных снимков того, как выглядели улицы города в конце 19-го века.
Центр Киева, 1900-е / Фото: Getty Images
Памятник Богдану Хмельницкому, 1890-е / Фото: Getty Images
София Киевская, 1889 / Фото: Getty Images
Вид на улицу Николаевскую (сейчас – Архитектора Городецкого), 1890-е / Фото: Getty Images
Вид на Крещатик, 1890-е / Фото: Getty Images
Вид на Днепр, 1890-е / Фото: Getty Images
Николаевский цепной мост, 1890-е / Фото: Getty Images
Золотые ворота / Фото: The New York Public Library
Политехнический институт / Фото: The New York Public Library
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Юлия Ткачук
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Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора