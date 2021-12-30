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​​Ніби після похмілля: чому світ тролить ялинку в центрі Лондона за 999 тис. гривень

Репортаж
Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
30 грудня, 17:24
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Подарована ялинка стала мемом та новорічним жахом центрального Лондона. Чому – розкажемо далі

Поки українці вихваляються зеленою красунею на Софіївські площі, в Лондоні висміюють новорічне дерево на Трафальгарській площі. Ялинка розміщена в центрі міста на локації, яку проходять тисячі людей щодня, щоб дійти до площі Piccadilly Circus, вулиці Oxford Street, годинникової вежі Big Ben та інших туристичних локацій.

Деякі містяни звикли до неестетичної ялинки, бо її привозять з норвезького міста Осло щороку з 1947 року. Більшість все ж залишаються незадоволені виглядом зеленої "красуні", який псує загальну "картину" Трафальгарській площі взимку.

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Звідки взялася ялинка на Трафальгарській площі?

24-метрова ялинка на Трафальгарській площі – це традиційний подарунок з міста Осло лондонцям. Її везуть з Норвегії в знак подяки Великобританії за підтримку під час Другої світової війни.

Обирають дерево за декілька місяців, або ж років. До речі, за ним ще й прискіпливо доглядають лісоруби перед тим, як відправити до Лондона.

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Але норвезький подарунок щорічно розчаровує своїм виглядом, тож в місцевих є список жартів, які вони пригадують, коли повторно бачать ялинку.

Цьогорічній "красуні", фото якої масово публікували в соціальних мережах містяни та гості Лондона з жартами, приблизно 80 років.

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Одні кажуть, що ялинка ніби після похмілля.

Мабуть, найгірша ялинка, яку я коли-небудь бачив – схоже, у неї сильне похмілля, – написав один із користувачів у Twitter.

Інші, натякають, що ялинка не виправдала їх очікувань.

Я нарешті побачив різдвяне дерево на Трафальгарській площі, – написав один з користувачів Twitter про свої враження.

Один з користувачів жартома зазначив, що прийшов час містянам самотужки купувати ялинку.

Можливо, після 75 років, прийшов наш час купити різдвяну ялинку для Трафальгарської площі, – написав місцевий у своєму Twitter.

На прохання замінити ялинку влада Осло відмовилася. На сайті ITV News зазначають, що вони не вважають дивними поламані гілки, які пошкодили під час перевезення, а ще їх ялинка не має виглядати, як щось з діснеївських фільмів.

Як виглядає ялинка в реальності?

Ми відвідали Трафальгарську площу, щоб на власні очі переконатися, чи справді негативні коментарі та обурення в Мережі виправдані.

Ефекту "вау" після побаченого дерева не було, хотілося принести новорічні іграшки, щоб одягнути його та зробити красивішим. На ялинку повісили лише гірлянди, тож вона виглядає мінімалістичною.

Але відсутність іграшок – це дрібниця. Лише подивіться: ялинка асиметрична, помітно, що з лівої сторони гілок менше, ніж з правої. Деякі гілки поламані. Здалося, що одне з міст світу вже встигло відсвяткувати Новий рік з цим "подарунком", а опісля норвежці відправили його до Лондона (жартуємо).

Низ ялинки обмотаний брудною тканиною, яка мінімізує святковий антураж. Якби знімали фільм жахів про новорічну ялинку, то дерево з Трафальгарської площі було б в головній ролі.

Хочете менше розчаруватися після відвідин Трафальгарської площі? Приходьте ввечері, коли на ялинці вмикають гірлянди. Дерево виглядає святковішим та помітно менше дефектів.

За даними вебпорталу MSN, вартість ялинки разом із доставкою – понад 27 тис. фунтів (гривневий еквівалент – приблизно 999 тис. гривень). Так, саме стільки коштує святкове дерево, яке стало мемом та темою для обговорень.

Нещодавно ми розповідали, як підвищили ціни на оренду житла в новорічну ніч у Києві.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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