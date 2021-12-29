Орендодавці не шкодують нікого, тож за одні з апартаментів треба переплатити ₴48 000

У Дубаї дешевше: як підвищили ціни на оренду київських апартаментів 31 грудня

Поки одні купують квитки за кордон, щоб відсвяткувати Новий-рік-2022 не в Києві, інші – залишаються в місті та шукають квартиру для оренди 31 грудня. Нікого не здивуєш цінниками в новорічну ніч, які підіймають щонайменше на 50%.

"Сьогодні" проаналізували оголошення на Booking та Airbnb, щоб розповісти, на скільки все ж муситимуть переплатити українці, які будуть орендувати житло в день Х. Спойлер: вигідніше полетіти в Дубай, ніж орендувати одну з квартир на Осокорках з нашої добірки.

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Було ₴5 000 – стало ₴12 600

Перші в добірці – люксові апартаменти з панорамними вікнами неподалік метро "Мінська". Вони найбюджетніші в нашому списку, бо знаходяться не в центрі. До речі, відстань від житла до мейнстримного Хрещатика 7,4 км.

Але муситимете переплатите ₴7 600, якщо захочете тут розпочати 2022 рік, бо 28 грудня сума оренди становила ₴5 000.

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У новорічну ніч гостям пропонують орендувати житло за ₴12 600. В апартаментах розміститься максимум четверо осіб. В їхньому розпорядженні 120 кв. м, де є одна спальня, вітальня з диваном, кухня, ванна та тераса, щоб дивитися на салюти.

Зі "зручностей" – плазма та кондиціонер. Особливість житла – краєвид з панорамних вікон, фото яких вдосталь в оголошенні від орендодавця на Booking. Сподіваємося, різниця в ціннику до Нового року та після вас не шокувала, бо "найцікавіше" – далі.

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Було ₴10 000 – стало ₴15 000

Як щодо королівських апартаментів в пішій доступності до Хрещатика та Майдану Незалежності? За преміальність площею 100 кв. м у білих та пастельних відтінках в новорічну ніч переплатите ₴5 000.

5 січня ви зможете їх орендувати за ₴10 000, а 31 грудня за ₴15 000.

Максимум гостей, які можуть розміститися в апартаментах – четверо. Так, велику компанію не зібрати! Їм за вказану суму пропонують дві спальні, вітальню, вбиральню (основну та гостьову) і ванну кімнати. Зі зручностей – гідромасажна ванна та плазмовий телевізор. І, звісно, умови, які асоціюються з одним словом – "по-королівськи". З огляду на відгуки Booking, апартаменти вартують своїх грошей, а живуть в них лише іноземці, які люблять розкішні умови.

Орендодавці підвищили цінник приблизно на $200. Чи повернуться до них клієнти на Новий рік – інше питання, бо "святковий" цінник кусається.

Було ₴16 000 – стало ₴30 000

Треті в добірці – апартаменти, що розташовані за 3 км від Андріївського узвозу та за 2,6 км від парку Шевченка. Якщо мріяли святкувати Новий рік поблизу цих місць, то будьте готові попрощатися з ₴30 000. Так, це "скромна" ціна за подобову оренду!

За ці гроші гостям пропонують апартаменти площею 144 кв. метрів, де є дві спальні, вітальня, кухня та ванна кімната. Але є хороша новина: ви маєте можливість влаштувати мінівечірку, бо тут розміститься вісім осіб. Якщо плануєте запросити менше людей, то прайс буде нижчий.

Тим, хто хоче зекономити, рекомендуємо орендувати апартаменти після Нового року. Ціна з 6 по 8 січня за два дні проживання – ₴16 000. Орендодавець впевнений в попиті на житло, тож підняв прайс в новорічну ніч навіть не вдвічі, а більше.

Було ₴16 000 – стало ₴64 000

Цінник четвертого житла в добірці шокує кожного, бо це не маленькі апартаменти, а пентхаус. Ще 29 грудня прайс за добу оренди становив ₴16 000, а в новорічну ніч – ₴64 000. Цінник підвищили на ₴48 000. Так, орендодавець увімкнув режим "максимум" та має на меті "трішки" підзаробити 31 грудня.

За таку ціну пропонують сучасний та комфортабельний пентхаус за 5 хв ходьби від Хрещатика, де розміститься троє гостей. Ви думали, тут вечірку на 20 осіб вдасться влаштувати з огляду на прайс? Ні. Бо є лише одна спальня, вітальня, кухня та ванна кімната. Місця мало, тож на всі ₴64 000 буде складно розгулятися в новорічну ніч.

Дизайн пентхауса – це вау. На перший погляд здається, що він у Нью-Йорку, а не в Києві. Все завдяки панорамним вікнам та високій стелі.

Цінник на оренду 31 грудня також мотивує думати, що житло розташоване у США.

Було ₴35 000 – стало ₴70 000

Останні апартаменти, які ми знайшли на Airbnb – це розчарування. Бо в новорічну ніч за житло неподалік метро Осокорки заплатите ₴70 000.

Але справа не в ціні, а в умовах. Лише подивіться: застарілий дизайн, де коври, картини на стінах та шпалери – єдина "розкіш". Тут відсутні преміальні умови, які б мав запропонувати орендодавець за вказану ціну.

Знайдете лише одну спальню, кухню, ванну кімнату та коридор. В квартирі може залишитися з ночівлею двоє. Помітно, що ремонт зробили нещодавно, бо квартира доглянута й чиста. Але максимальна вартість оренди 31 грудня за умови – це не ₴70 000, а приблизно ₴3 000.

Є й хороша новина: 29 грудня ви можете орендувати її за приємнішою ціною – лише ₴35 000. Найдорожчі апартаменти з нашої добірки розчарували, певні, у них мало шансів вразити туриста чи киянина.

Здивуєтеся, але відсвяткувати дешевше Новий рік вдасться у Дубаї з виглядом на Бурдж-Халіфу, а не в квартирі на Осокорках. В готелі Sofitel Dubai Downtown за ₴40 000 пропонують номер з виглядом на Бурдж-Халіфу, а в Києві – скромне житло за ₴70 000.

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