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Фото дня: у Львові вшанували пам'ять убитих рашистами українських дітей. Слова зайві

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18 березня, 22:48
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На площі Ринок влаштували потужну акцію пам'яті безжально вбитих російським окупантом 109 наших дітей
У Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей
У Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей / Фото: facebook.com/lviv.adm

Вторгнення РФ у вільну та незалежну Україну назавжди опустило росію на дно цивілізації, а репутацію доведеться роками відмивати новим поколінням країни-агресора від крові та злочин кремлівських убивць. За 23 дні жалюгідні та нікчемні орки безжально, заради розваги, убили 109 українських дітей... Саме таку кількість колясок виставили у центрі Львова, на площі Ринок, розповів мер Андрій Садовий.

Це та страшна ціна війни, яку сьогодні платить Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом уберегти українських дітей та подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною.

– написав Садовий.

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Андрій Садовий закликав городян фотографувати акцію та розповідати за допомогою своїх соціальних мереж усьому світу про військові злочини путіна з хештегом #closethesky.

Захистіть українських дітей та українське небо!

– написав він.

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У Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей
У Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей / Фото: Facebook

У Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей
У Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей / Фото: Facebook

Нагадаємо, що ELLE Чехія присвятила обкладинку квітневого номера Україні. Лаконічно, але змістовно.

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