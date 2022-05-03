Дурять та кладуть зіпсовані продукти: реалії львівського закладу, де їла Анджеліна Джолі – чесні відгуки клієнтів

Відвідувачі закладу розповіли про "сюрпризи" в круасанах та обслуговуванні. Вони навряд чи повернуться туди знову!

Дурять та кладуть зіпсовані продукти: реалії львівського закладу, де їла Анджеліна Джолі / Фото: Колаж: Сьогодні

За лічені дні про пекарню "Львівські круасани" дізнався весь світ. Візит акторки Анджеліни Джолі поділив життя мережі на до та після. Зірка скуштувала два круасани та запила їх капучином XXL. Пекарню асоціюють зі словом "голлівудська" після її візиту. Але що насправді там відбувається?! Чесними відгуками поділилися відвідувачі в Google maps. Чому реалії поза інстаграмним кадром пекарні насторожують – розповідаємо.

Непрофесійне обслуговування клієнтів

Якщо прийдете до закладу скуштувати круасани, які замовляла Анджеліна Джолі, будьте готові, що можливо муситимете зачекати. І ми не про 5 хвилин, а про 30 хвилин! Один з відвідувачів пожалівся на довгий час очікування.

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Кава-кава.. 3 круасан чекати 30 хв. Це занадто, – написав він.

На каву теж гості очікують, а ще їм інколи дають неправильну здачу, краще перераховуйте гроші перед виходом з закладу. На додачу – брудні вбиральні, які привертають увагу гостей.

Довго чекав на каву. Дали не правильну здачу. Туалет в жахливому стані. А персонал привітний. І круасани смачні, – написав відвідувач.

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Персонал не враховує доплату клієнтів за подвійну порцію начинки круасану. Один з відвідувачів тричі доплачував, але щоразу отримував стандартну порцію, де збільшувалася лише кількість майонезу.

Ніколи не отримав те, що я просив, незважаючи на те, що заплатив повну правильну ціну. (Припускаючи, що вони не розуміють англійської). Круасан з подвійним бургером ніколи не є подвійним бургером (вже 3 рази,,, не випадковість). Замість цього ви отримаєте звичайний круасан з гамбургерами з шаленою кількістю майонезу!! Будь ласка, якщо ви, на відміну від інших відділень, не знаєте, як приготувати круасан з подвійним бургером, не залишайте його в меню, – розповів клієнт.

Відсутність черги в закладі – це не аргумент, що вас обслугують швидко. Можливо, муситимете зачекати.

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Люблю Львівські Круасани. Побував в різних локаціях і різних містах та регулярно буду заходити. Але саме тут, не знаю. Чи то дівчата не з тієї ноги встали, чи що. Чекали приблизно 15 хв за відсутності черги. В жінки круасан розлізся і був не смачний, мені дали стільки соусу, що майже нічого крім соусу не відчував. І кава, була половина стакану кави, половина суцільної пінки. Можливо просто не повезло, але більше бажання саме сюди заходити немає, – розповів клієнт.

Якщо візьмете замовлення з собою, готуйтеся до можливих "сюрпризів". Відвідувачці не поставили курятину всередину круасану, "компенсувавши" її овочами.

Взяла Галицький круасан з собою. Крім того, що був повністю холодний, що буває часто, то цього разу не поставили курки, яка там має бути. Судячи з кількості помідорів та огірків, вирішили саме ними "компенсувати" курку. На жаль, коли це побачила вже була занадто далеко, щоб повернути. Дурять, – запевняє відвідувачка.

Зіпсовані продукти та несвіжі круасани

Не 5-ти хвилинні очікування замовлення гості пробачають персоналу закладу, але неможливо закрити очі на зіпсовані та несвіжі продукти в круасанах.

Постійна клієнтка залишилася обурена отриманими замовленнями, але повторно відвідувала заклад, даючи можливість персоналу виправитися. Тричі їй приносили черстві круасани…

Дуже часто заходжу в "Круасани" за кавою, адже саме цей заклад найближчий до місця мого навчання. Зрозуміло, що кава – такий напій, який важко якось зіпсувати, тому завжди враження були позитивними. Але коли вирішую щось поїсти – щоразу розчаровуюся... Уже тричі мені трапляються просто черстві і твердезні круасани. Вперше, коли це сталося – подумала, що це випадковість/збіг обставин і якось змирилася з ситуацією. Але за другим і третім разом зрозуміла, що це систематично. Просто не вистачає слів... Як персонал може видавати таку їжу клієнтові, якщо навіть на дотик той круасан "дерев'яний"?! Не знаю чи буду відвідувати ще цей заклад, – написала відвідувачка.

Покласти немиту та зіпсовану зелень салату всередину круасану з шинкою – також робота пекарні "Львівські круасани".

Круасан шинка філадельфія, як можна положити не митий, гнилий салат тим більше в дорогий круасан!!! Це вже другий негативний відгук. Більше я не ваш клієнт! – зізнався відвідувач.

Ми також розповідали, що київський заклад готує грандіозне святкування до дня смерті Путіна. Наливатимуть безоплатно шампанське.