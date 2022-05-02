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У день смерті Путіна – безоплатне шампанське. Київський заклад готується до грандіозного святкування

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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2 травня, 12:48
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Ресторан Under Wonder надихнувся смертю Сталіна, яку у вашингтонському закладі "1203" святкували, пригощаючи відвідувачів борщем
У день смерті Путіна - безоплатне шампанське
У день смерті Путіна - безоплатне шампанське / Фото: Колаж: Сьогодні

Ресторанний бізнес України не тільки підтримує громадян під час війни, пригощаючи безоплатними обідами, а й готується до смерті Путіна. В Instagram київського закладу сучасної італійської кухні Under Wonder повідомили про безоплатне шампанське для відвідувачів у день смерті Путіна.

Українці з нетерпінням чекають дня, коли почують з екранів телевізорів про смерть Путіна. Після оголошеної ініціативи ресторану Under Wonder та фотографа Руслана Лобанова, вони візуалізують бажану дату з келихом шампанського в руці.

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На ідею команду надихнуло славнозвісне святкування 1953-го, коли у вашингтонському ресторані "1203" пригощали відвідувачів безоплатним борщем з нагоди смерті Сталіна.

Ресторан Under Wonder надихнувся смертю Сталіна
Ресторан Under Wonder надихнувся смертю Сталіна / Фото: скріншот

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Окрім безоплатного шампанського, відвідувачів здивують артпроєктом, над яким працює команда.

Ми також розповідали, що в Швейцарії випустили горілку Vodka Zelensky для допомоги Україні.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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