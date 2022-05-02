Вибір Анджеліни Джолі: що замовила в "Львівських круасанах" голлівудська акторка

Спойлер: Джолі любить побільше кави та круасани, які асоціюються зі здоровим харчуванням

Вибір Анджеліни Джолі / Фото: Колаж: Сьогодні

Останні дні весь світ обговорює не лише війну в Україні, а й акторку Анджеліну Джолі, яку побачили в кав’ярні "Львівські круасани" у Львові. На сторінці Facebook закладу розповіли про вибір зірки, який потенційно стане найпопулярнішим у меню серед відвідувачів та шанувальників акторки.

Реклама

"Хочу як Джолі" – перше, що чує персонал закладу від гостей, після відвідин голлівудської зірки. Анджеліна Джолі обрала серед круасанів у меню "Королівський" з помідорами, листям салату, сиром "Королівський", відвареним курячим філе та гірчичним соусом. Ціна круасану – 85 гривень.

Одним круасаном замовлення не закінчилося. Другий зірка обрала з лососем та моцарелою . Запивала львівські круасани капучином розміру XXL. Ціна напою – 45 гривень.

Реклама

В коментарях під дописом українці активно коментують її візит до "Львівських круасанів". Одні жартують, щоб її вибір кави з молоком би не оцінили в Києві.

Добре, що не в Києві. Тут би місцеві баристи їй підрозказали б за американо з молоком, – написав користувач Facebook.

Реклама

Інші натякають, що акторка зробила закладу рекламу, яка вивела пекарню на новий рівень.

Тепер Львівські Круасани винні Анджеліні Джолі за таку рекламу !!! І за те,що обрала саме вас, – написала користувачка Facebook

Не обійшлося без користувачів, які хочуть знайти "підвох" у візиті Анджеліни Джолі в заклад, адже на фото вище вона разом з засновником пекарні Андрієм Галицьким, який опинився в потрібний момент в потрібному місці.

Як несподівано саме в цьому закладі опинився власник львівських кроасан)! Кумедно, що її відвели саме туди і повідомили відповідно власника завчасу, що ми приведемо Джолі, приїжджай для піару і фотосету )!, – написав користувач Facebook.

Ми також розповідали, що київський заклад готує грандіозне святкування до дня смерті Путіна. Наливатимуть безоплатно шампанське.